The Greatest Game: Sky va montrer un documentaire sur la façon dont l’Angleterre a remporté la Coupe du monde de cricket 2019 | Nouvelles du cricket

The Greatest Game est l’histoire de la dernière victoire de l’Angleterre sur la Nouvelle-Zélande dans l’emblématique Super Over pour remporter une finale spectaculaire de la Coupe du monde 2019 dans sans doute le plus grand match de cricket jamais joué.

Avec des idées et des témoignages à la première personne de chaque membre de l’équipe, ce documentaire captivant nous emmène dans les coulisses et offre un regard intime sur ce qu’il a fallu pour remporter la victoire ultime à Lord’s en ce jour glorieux et inoubliable il y a trois ans.

L’histoire plonge profondément dans les expériences personnelles des joueurs qui se sont concrétisées de manière spectaculaire dans la finale la plus mordante jamais jouée.

Qu’est-ce que le plus grand jeu ? Sky Sports Cricket présentera en première un nouveau documentaire qui détaille sans doute la plus grande réussite de l’équipe masculine d’Angleterre à ce jour – leur triomphe lors de la Coupe du monde masculine ICC 2019 à domicile. The Greatest Game détaille le parcours de l’équipe d’Angleterre ODI après la catastrophe de la Coupe du monde de cricket ICC 2015, qui a abouti à la rédemption lors de cette victoire emblématique du Super Over à Lord’s.

Nous entendons le récit émouvant de Ben Stokes sur la rédemption personnelle, le voyage d’Eoin Morgan de la nature sauvage du cricket irlandais au podium de la Coupe du monde, la spectaculaire maturité de Jofra Archer à l’odyssée d’Adil Rashid des ruelles de Bradford à la Long Room de Lord’s.

The Greatest Game est écrit et réalisé par la célèbre documentariste Ashley Gething et co-écrit par l’ancien joueur de cricket Simon Hughes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes a joué un rôle déterminant lorsque l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande dans une finale incroyable de la Coupe du monde de cricket ICC 2019



Horaire complet

Sky Sports Cricket

Samedi 5 novembre, midi

Dimanche 6 novembre, 20h

Samedi 12 novembre, 21h

Mercredi 30 novembre, 21h

Documentaires du ciel

Dimanche 6 novembre, 17h

Lundi 7 novembre, 21h