The Great met un spin moderne sur un conte classique de puissance et de cupidité

De plus, Fanning, qui est également en lice pour la meilleure actrice dans une série comique, a déclaré Divertissement hebdomadaire ces scènes de sexe étaient importantes pour raconter l’histoire de la vie du personnage. Elle a expliqué: « Je pense que le sexe est aussi une très grande partie de la vraie vie de Catherine la Grande. Elle était notoirement au-delà de son temps de cette façon. Elle était très ouverte et libre et aimait le sexe, donc c’est évidemment quelque chose que je voulais. à aborder. «

Après tout, la vie sexuelle de Catherine prépare le terrain pour la saison deux, que Fanning a récemment taquinée en février. Sur Instagram, elle a partagé une photo d’elle-même en tant que Catherine enceinte, écrivant: « Préparez quelque chose de spécial pour la saison 2. »

Lorsque le spectacle s’est arrêté pour la dernière fois, la jeune Catherine était prête à tenter de retirer Peter du trône pour la deuxième fois, alors même qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Mais les écrivains de Le grand ont prouvé qu’ils appréciaient une tournure surprise, alors tout se passe dans la saison deux. Comme l’a dit McNamara EW, la saison prochaine sera « le même genre de spectacle, mais j’espère surprenant d’une manière légèrement différente. »