The Great Indian Kapil Show 2 : Kajol dit franchement qu’elle lit souvent les nouvelles de sa mort ; se souvient : « Un jour, quelqu’un a appelé ma mère pour lui dire que mon avion s’était écrasé »

Le dernier épisode de Le grand spectacle indien Kapil a accueilli les invités du thriller Patti Kajol Devgan, Kriti Sanon, Shaheer Sheikh et Kanika Dhillon (Écrivain et producteur) est monté sur scène. Kapil a eu des segments amusants et une conversation intrigante avec les acteurs.

Alors qu’ils approfondissaient la conversation, Kapil a interrogé Kajol sur la rumeur la plus étrange dont elle ait jamais entendu parler à son sujet. Kajol a déclaré: « Je n’ai jamais eu à chercher sur Google moi-même, parce que si c’était bizarre, les gens m’appelaient ou me l’envoyaient, dekh ajeeb news nikli hai. » Kapil a demandé quelles nouvelles, et Kajol a répondu : « Il y a une nouvelle qui sort tous les 5 à 10 ans selon laquelle je suis mort. Cela s’est produit tellement de fois, même avant les réseaux sociaux. Un jour, quelqu’un a appelé ma mère et lui a dit que l’avion Je me suis écrasé et j’étais mort. À cette époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux, donc ma mère a dû attendre que je la contacte. Cela s’est également produit récemment, je pense qu’une vidéo de ma mort est devenue virale.

Kriti a réagi : « C’est tellement malade, c’est extrêmement. Cela devrait arriver. »

Également dans l’épisode, Kapil a demandé en plaisantant : » Madame Kajol, puisque vous jouez un flic maintenant, est-ce que monsieur Ajay vous a donné des conseils, comme dire ‘Aata majhi satakli’ ? » Kajol a répondu qu’elle n’avait demandé aucun conseil à son mari Ajay, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi, elle a révélé avec humour : « Parce que c’est moi qui l’ai formé pour Singham . Avez-vous oublié ça? » Elle a également partagé que c’était elle qui avait brossé son marathi pour le film et l’avait aidé à perfectionner le rôle.

De plus, Kajol et Kriti se sont lancés dans une plaisanterie ludique sur à quel point ils avaient changé depuis leur Dilwale jours où le duo a été vu ensemble à l’écran pour la première fois il y a environ 8 ans et où ils ont joué des sœurs dans le film. Les deux actrices ont partagé avec le public des histoires nostalgiques sur leur évolution respective en tant qu’artistes.