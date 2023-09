The Great Indian Family : Vicky Kaushal explique comment l’échec au box-office l’affecte en tant qu’acteur [Exclusive]

Vicky Kaushalc’est La grande famille indienne est sorti le 22 septembre et a mal démarré puisque le film n’a récolté que 1,4 crore le premier jour au box-office en raison de Jawan tropfan. Shah Rukh Khanc’est Jawan crée des records chaque jour, et il brille au box-office même le 17ème jour de sa sortie. Jawan prend le relais La grande famille indienne, et on estime maintenant que même le week-end, le film pourrait ne pas faire de marque mais connaîtra certainement de meilleurs chiffres autour de 2 à 3 crores. Eh bien, on suppose également qu’un bon bouche à oreille pourrait augmenter les chiffres, mais on estime que la collection à vie du film pourrait être d’environ 20 à 25 crores.

La grande famille indienne a également reçu des réponses mitigées de la part des critiques. Cependant, ce qui compte, ce sont les chiffres du box-office, et avant la sortie du film, BL a eu une conversation franche avec le garçon vedette au cours de laquelle nous l’avons interrogé sur la pression au box-office.

Vicky a été franche comme jamais auparavant et a déclaré : « Les choses qui ne sont pas sous mon contrôle, je ne supporte pas la pression. Bien sûr, les chiffres du box-office vous affectent ; si le film fonctionne bien, vous serez heureux, et s’il ne fonctionne pas, vous en serez triste. Parce que si vous y êtes émotionnellement attaché, votre travail acharné disparaîtra, et bien d’autres choses. Mais je ne supporte pas du tout la pression, car à mesure que le film sort Vendredi, ça devient un film d’audience, et s’ils l’aiment, les chiffres seront bons, et s’ils ne l’aiment pas, alors les chiffres ne seront pas bons. »

L’acteur a ajouté : « Et faire pression à ce sujet ne changera rien. Si faire pression amènera de bons chiffres, alors je suis prêt à en prendre autant. Cela dit, je sens qu’avant vendredi, les choses sont dans notre contrôler, en tant qu’acteur, tout ce que je pouvais faire, c’est faire du bon travail et faire connaître le film ; tout cela est mon travail, mais après la sortie, plus rien n’est entre mes mains. »

Vicky sera vu ensuite dans Sam Bahadur, et il est également rapporté que l’acteur pourrait être vu faire une apparition dans Shah Rukh Khanc’est Dunky.