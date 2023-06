The Great Grift: Cinq choses à savoir sur la façon dont l’aide humanitaire COVID-19 a été volée ou gaspillée

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La plus grande escroquerie de l’histoire des États-Unis a été effrontée, voire simple. Les criminels et les gangs ont saisi l’argent. Il en a été de même pour un soldat américain en Géorgie, les pasteurs d’une ancienne église du Texas, un ancien législateur d’État du Missouri et un couvreur du Montana.

Au cours des trois dernières années, des voleurs ont pillé des milliards de dollars d’aide fédérale COVID-19 destinée à lutter contre la pire pandémie depuis un siècle et à stabiliser une économie en chute libre.

Voici quelques points clés à retenir d’une analyse de l’Associated Press sur ce qui a pu être volé ou gaspillé.

Combien a été volé ?

Une analyse de l’Associated Press a révélé que les fraudeurs ont potentiellement volé plus de 280 milliards de dollars en financement de secours COVID-19 ; 123 milliards de dollars supplémentaires ont été gaspillés ou mal dépensés. Combinée, la perte représente 10 % des 4,2 billions de dollars que le gouvernement américain a déboursés jusqu’à présent en aide à la COVID-19.

Ce nombre est certain d’augmenter à mesure que les enquêteurs creusent plus profondément dans des milliers de stratagèmes potentiels.

Il y a une myriade de raisons à la perte stupéfiante. Les enquêteurs et les experts extérieurs affirment que le gouvernement, en cherchant à dépenser rapidement des billions d’aide humanitaire, a effectué trop peu de surveillance pendant les premiers stades de la pandémie et a institué trop peu de restrictions sur les candidats. En bref, disent-ils, la manipulation était tout simplement trop facile.

« Il y avait là une sorte de pot d’argent sans fin auquel tout le monde pouvait accéder », a déclaré Dan Fruchter, chef de l’unité de fraude et de criminalité en col blanc au bureau du procureur américain dans le district oriental de Washington. « Les gens se sont en quelque sorte trompés en pensant que c’était une chose socialement acceptable à faire, même si ce n’était pas légal. »

Le gouvernement américain a accusé plus de 2 230 accusés de crimes de fraude liés à la pandémie et mène des milliers d’enquêtes.

Le pillage était large mais pas toujours aussi profond que les gros titres accrocheurs sur des affaires impliquant plusieurs millions de dollars. Mais tous les vols, petits et grands, illustrent une épidémie d’escroqueries et d’escroqueries à une époque où l’Amérique était aux prises avec des hôpitaux débordés, des fermetures d’écoles et des entreprises fermées. Depuis le début de la pandémie au début de 2020, plus de 1,13 million de personnes aux États-Unis sont mortes du COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Où les escrocs ont-ils trouvé l’argent ?

Avant de quitter ses fonctions, l’ancien président Donald Trump a approuvé des mesures d’aide d’urgence totalisant 3,2 billions de dollars, selon les chiffres du Pandemic Response Accountability Committee. Le plan de sauvetage américain 2021 du président Joe Biden a autorisé la dépense de 1,9 billion de dollars supplémentaires. Environ un cinquième des 5,2 billions de dollars n’a pas encore été entièrement versé, selon le dernier bilan du comité.

Jamais autant d’aide fédérale d’urgence n’a été injectée aussi rapidement dans l’économie américaine. « Le plus grand plan de sauvetage de l’histoire américaine », a déclaré au Congrès le contrôleur général américain Gene Dodaro.

Quelles agences ont été les plus durement touchées ?

La crise sanitaire a poussé la Small Business Administration, une agence qui reçoit généralement peu d’attention, dans un rôle sans précédent. Au cours des sept décennies qui ont précédé la pandémie, par exemple, la SBA avait accordé 67 milliards de dollars de prêts en cas de catastrophe.

Lorsque la pandémie a frappé, l’agence a été chargée de gérer deux efforts de secours massifs – les programmes de prêt en cas de catastrophe économique COVID-19 et de protection des chèques de paie, qui atteindraient plus d’un billion de dollars. La main-d’œuvre de SBA a dû sortir de l’argent, rapidement, pour aider les entreprises en difficulté et leurs employés. COVID-19 a poussé le rythme de SBA d’une marche à un sprint olympique. Entre mars 2020 et fin juillet 2020, l’agence a accordé 3,2 millions de prêts en cas de catastrophe économique liés au COVID-19 pour un total de 169 milliards de dollars, selon le rapport d’un inspecteur général de la SBA, tout en mettant en œuvre l’énorme nouveau programme de protection des chèques de paie.

Dans la hâte, les garde-fous pour protéger l’argent fédéral ont été abandonnés. Les emprunteurs potentiels étaient autorisés à « certifier eux-mêmes » que leurs demandes de prêt étaient vraies. La loi CARES a également interdit à la SBA de consulter les relevés de notes de déclaration de revenus qui auraient pu éliminer les candidats louches ou indignes, une décision finalement annulée à la fin de 2020.

« Si vous ouvrez la fenêtre de la banque et dites, donnez-moi votre candidature et promettez-moi simplement que vous êtes vraiment qui vous prétendez être, vous attirez beaucoup de fraudeurs et c’est ce qui s’est passé ici », a déclaré Michael Horowitz, l’inspecteur du ministère américain de la Justice. général qui préside le Comité fédéral de responsabilisation en réponse à la pandémie.

Qu’est-ce que le gouvernement américain aurait pu faire de mieux pour lutter contre la fraude ?

Horowitz a critiqué très tôt l’échec du gouvernement à utiliser la base de données du département du Trésor « Ne pas payer », conçue pour empêcher l’argent du gouvernement d’aller aux entrepreneurs exclus, aux fugitifs, aux criminels ou aux personnes reconnues coupables de fraude fiscale. Ces examens, a-t-il dit, auraient pu être effectués rapidement.

« C’est un faux récit qui a été présenté, qu’il n’y a que deux choix », a déclaré Horowitz. «Un choix est de retirer l’argent tout de suite. Et que le seul autre choix était de passer des semaines et des mois à essayer de déterminer qui y avait droit.

En moins de quelques jours, une semaine tout au plus, a déclaré Horowitz, la SBA aurait peut-être découvert des milliers de candidats inéligibles.

« 24 heures? 48 heures? Cela aurait-il vraiment bouleversé le programme ? » dit Horowitz. « Je ne pense pas que ce serait le cas. Et c’était des données qui restaient là. Il n’a pas été vérifié.

Qui est à blâmer?

Sur Capitol Hill politiquement divisé, les législateurs n’ont pas mis la pandémie derrière eux et sont engagés dans un débat acharné sur le succès des dépenses de secours et qui est à blâmer pour le vol.

Trop d’argent du gouvernement, affirment les républicains, engendre la fraude, le gaspillage et l’inflation. Les démocrates ont répliqué que tout le muscle financier de Washington a sauvé des vies, des entreprises et des emplois.

Les républicains et les démocrates ont cependant trouvé un terrain d’entente l’année dernière sur des factures à l’année pour donner au gouvernement fédéral plus de temps pour attraper les fraudeurs. Biden a signé en août une législation visant à augmenter le délai de prescription de cinq à 10 ans pour les crimes impliquant les deux principaux programmes gérés par la SBA.

Le temps supplémentaire aidera les procureurs fédéraux à démêler les affaires de fraude pandémique, qui impliquent souvent le vol d’identité et des escrocs à l’étranger. Mais il n’y a aucune garantie qu’ils attraperont tous ceux qui ont sauté sur l’occasion pour un jour de paie facile. Ils sont également occupés par des crimes sans rapport avec les fonds de secours en cas de pandémie.

Gene Sperling, le coordinateur du plan de sauvetage américain de la Maison Blanche, a déclaré que toute crise future nécessitant une intervention du gouvernement ne doit pas nécessairement être un choix entre aider les personnes dans le besoin et arrêter les fraudeurs.

« La stratégie de prévention à l’avenir est qu’en cas de crise, vous pouvez vous concentrer sur une livraison rapide aux personnes dans des situations désespérées sans avoir l’impression que vous ne pouvez obtenir cette vitesse qu’en supprimant les garde-corps anti-fraude de bon sens », a-t-il déclaré.

McDermott a rapporté de Providence, Rhode Island.