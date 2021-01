Une première édition de F. Scott Fitzgerald’s Gatsby le magnifique, mettant en vedette le dessin original de la couverture de Francis Cugat, au London International Antiquarian Book Fair le 13 juin 2013, à Londres, en Angleterre. | Oli Scarff / Getty Images

Alors que le classique de Fitzgerald entre dans le domaine public, 3 concepteurs de couvertures font face à la lutte «angoissante» de la refonte de sa veste.

À l’aube de 2021, les éditeurs soucieux du marché des programmes d’anglais du secondaire célèbrent: Gatsby le magnifique est maintenant dans le domaine public.

Soudainement détaché des problèmes de droits d’auteur, les nouvelles éditions du roman classique de F. Scott Fitzgerald vont être imprimées chez plusieurs éditeurs. Mais l’opportunité de rééditer Gatsby apporte avec lui un nouveau défi: trouver comment emballer un livre dont la couverture originale est devenue emblématique.

«Tout le monde connaît l’original avec des yeux effrayants», déclare Greil Marcus, l’auteur de Sous le rouge, blanc et bleu: patriotisme, désenchantement et mythe têtu du Great Gatsby. La couverture guache 1925 de Francis Cugat, avec ses yeux énormes qui regardent dans un ciel bleu profond, pleurant une ligne de duvet vert sur une bouche rouge et un champ de foire scintillant, est l’une des couvertures de livre les plus instantanément reconnaissables jamais créées. En partie, c’est parce qu’il évoque si précisément le même sentiment de décadence Jazz Age que le roman de Fitzgerald évoque. «Il y a une suggestion d’argent et de luxe», dit Marcus. « Il y a un sentiment d’opulence, pas vraiment autant de liberté que d’indulgence. »

Le tableau Cugat n’est pas la seule couverture Gatsby le magnifique a jamais eu. Il est passé par d’autres itérations – beaucoup d’entre elles, note Marcus, impliquant des verres à cocktail, peut-être pour tenter de saisir le sentiment d’opulence créé par la couverture originale. Mais depuis que la couverture de Cugat a été relancée pour la réédition de poche de 1979, c’est devenu l’image qui vient à l’esprit quand la plupart des gens pensent Gatsby. Et aucun des éditeurs du nouveau Gatsby les éditions peuvent l’utiliser.

Au lieu de cela, ils sont devenus sombres et minimalistes.



À gauche, au centre: Penguin Classics. À droite: Bibliothèque moderne. De gauche à droite: la couverture du marché de masse Penguin Classics, la couverture en papier commercial Penguin Classics et la couverture de la bibliothèque moderne pour Gatsby le magnifique.

La nouvelle édition de la bibliothèque moderne de Gatsby le magnifique présente une voiture des années 20 sortant de l’obscurité, ses phares sortant du couvercle comme les yeux du Dr TJ Eckleburg. Sur la couverture grand public de Penguin Classics, une illustration stylisée de Gatsby détourne la tête de nous pour que nous ne puissions pas voir son visage, seulement le bord de son chapeau. Et sur l’édition papier commercial de Penguin Classics, il n’y a aucun chiffre: juste le titre, avec les lettres entièrement rendues s’étirant et basculant entre les cadres Art Déco.

Proposer une nouvelle approche a été une expérience «angoissante», dit Nathan Burton, qui a conçu la couverture grand public de Penguin Classics.

«Le design original est l’une des couvertures de livre les plus emblématiques et les plus reconnaissables de tous les temps», déclare Chris Brand, vice-président et directeur créatif de Random House qui a supervisé la nouvelle couverture de la bibliothèque moderne. «C’était presque dommage de le changer au début.»

Brand dit qu’il a brièvement envisagé d’essayer de recréer la peinture originale de Cugat pour Modern Library, peut-être en embauchant un artiste contemporain pour la réinterpréter pour le 21e siècle. Mais l’éditeur, dit-il, voulait quelque chose d’un peu plus sombre.

«Il aimait l’idée de représenter la vallée délabrée des cendres au lieu du scintillement et du glamour auxquels vous vous associez normalement Gatsby», Dit Brand, faisant référence au bidonville appauvri que Fitzgerald décrit à mi-chemin entre le fastueux Manhattan et le riche West Egg. «Nous nous sommes retrouvés avec une couverture qui fait un peu des deux, où la voiture signale la période et un visuel largement associé à Gatsby, mais avec une typographie qui semble contemporaine et un peu granuleuse.

En revanche, Burton dit qu’il est tombé sur le concept de sa couverture, Gatsby détournant le visage du spectateur, presque immédiatement. Il a fait une série de croquis miniatures de Gatsby pendant qu’il lisait, essayant de trouver le bon placement. «Je voulais juste l’avoir sur la couverture quelque part, mais pas de front», dit Burton. «Je voulais jouer avec les angles et les ombres.»

Ses directives de l’éditeur, dit-il, étaient minimes. «Le message que j’ai reçu était qu’ils voulaient que cela attire massivement les élèves du secondaire et les adultes», dit-il. «Et ils voulaient aussi le vendre à bas prix, donc il y avait des choses que je ne pouvais pas faire [that would increase printing costs], comme l’utilisation [metallic] feuilles. C’était bien que la couverture doive se tenir toute seule.

Burton concevait une couverture grand public, qui est traditionnellement l’édition la moins chère d’un livre et souvent destinée à une utilisation en classe. Mais l’autre édition Penguin Classics est un livre de poche commercial, qui prend en charge un prix plus élevé – et dans ce cas, des volets français fantaisie. (Les rabats français sont une extension de la couverture d’un livre de poche qui se replie à l’intérieur du livre, comme les rabats de la veste sur une couverture rigide. Ils sont chers!) Donc, pour cette édition, le concepteur de couvertures Mario De Meyer a voulu créer un concept qui fonctionnerait non seulement pour l’espace de couverture avant, mais à travers la colonne vertébrale, la couverture arrière et sur les rabats également. C’est pourquoi il s’est tourné vers la typographie.

«Je l’ai traité comme une grande conception où la couverture n’est qu’une petite partie de la conception totale», explique De Meyer. «Cela m’a permis de faire des illustrations, de raconter un peu l’histoire et de lui donner du mystère et de l’exubérance.»



Couverture: Mario De Meyer. Directeur créatif: Paul Buckley La diffusion complète de l’édition de poche commerciale Penguin Classics de Gatsby le magnifique, y compris les couvertures avant et arrière et les rabats français.

L’une de ces nouvelles couvertures est-elle susceptible de devenir aussi emblématique que l’original de Cugat? Cela reste à voir. Mais la façon dont chacun essaie de jouer avec différents éléments du livre parle, dit Marcus, d’une partie de ce qui a donné Gatsby une telle tenue.

«Aucun des personnages n’est si complètement rempli qu’il n’y a pas de place pour que le lecteur puisse imaginer à quoi ils ressemblent, comment ils agissent», dit Marcus. «Nous nous sommes mis dans ce livre. Et artiste après artiste a dit: ‘Eh bien, je pense ce est ce à quoi il ressemble. »