The Great American Bash 2023 : date, heure, détails de la diffusion en direct ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Le plus grand spectacle de WWE NXT de cet été, le Great American Bash, devrait avoir lieu le 30 juillet au HEB Center de Cedar Park, au Texas. Un certain nombre de batailles très attendues ont trouvé leur place sur le torréfacteur.

Un match Triple Threat sera là pour décider du sort du championnat nord-américain NXT. Le champion en titre Dominik Mysterio affrontera Mustafa Ali et Wes Lee pour défendre son titre. Gable Steveson fera ses débuts sur le ring lors de cet événement premium. Le médaillé d’or olympique de 23 ans affrontera le baron Corbin, qui l’avait averti plus tôt de quitter NXT. Un match Weapons Wild aura lieu où Roxanne Perex et Blair Davenport s’affronteront.

Les fans pourront également assister à un match par équipe passionnant à huit personnes, dans lequel l’équipe de Nathan Frazer, Dragon Lee, Yulisa Leon et Valentina Feroz affrontera les Meta-Four. Pour conserver le titre de champion par équipe NXT, Gallus affrontera la famille D’Angelo qui comprend Tony D’Angelo et Channing « Stacks » Lorenzo. Un match de soumission pour le championnat féminin NXT aura également lieu entre Tiffany Stratton et Thea Hail.

Avant l’événement Great American Bash 2023 de dimanche; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le Great American Bash 2023 ?

Le Great American Bash 2023 aura lieu le 30 juillet en Amérique et le 31 juillet en Inde.

Où aura lieu le Great American Bash 2023 ?

Le Great American Bash 2023 se tiendra au HEB Center de Cedar Park, au Texas.

À quelle heure commencera le Great American Bash 2023 ?

Le Great American Bash 2023 débutera à 19h00 dimanche selon l’heure locale. Pour les Indiens, le spectacle commencera à 4h30 IST le lendemain.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le Great American Bash 2023 ?

Le Great American Bash 2023 ne sera pas télévisé en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du Great American Bash 2023 ?

Le Great American Bash 2023 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Peacock TV, qui ne sont accessibles qu’en Amérique. Cependant, les fans indiens de la WWE qui souhaitent exécuter cette application peuvent utiliser un VPN pour exécuter l’application.