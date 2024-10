The Gorge : premier aperçu exclusif du film mélangeant les genres avec Miles Teller et Anya Taylor-Joy

« Ils ne vous empêchent pas d’entrer. Ils les gardent à l’intérieur.

C’est ce que déclare le slogan de l’affiche teaser de The Gorge, qui fait partie du premier aperçu exclusif d’IGN du prochain film original Apple de Skydance Media réalisé par Scott Derrickson de Doctor Strange.

Miles Teller et Anya Taylor-Joy incarnent des tireurs d’élite d’élite – l’un américain, l’autre lituanien – stationnés dans des tours de guet de part et d’autre d’une vaste gorge hautement classée située dans un pays lointain dont ils ne sont même pas autorisés à connaître l’emplacement exact. Leur mission ? Pour protéger le monde extérieur d’un mal mystérieux et inconnu qui se cache à l’intérieur.

« Ils se lient à distance tout en essayant de rester vigilants pour se défendre contre un ennemi invisible », selon le synopsis officiel de l’intrigue. « Lorsque la menace cataclysmique qui pèse sur l’humanité leur est révélée, ils doivent travailler ensemble pour mettre à l’épreuve leur force physique et mentale afin de garder le secret dans la gorge avant qu’il ne soit trop tard. »

Alors que la filmographie de Derrickson penche vers le genre de l’horreur (Sinister, The Black Phone, L’Exorcisme d’Emily Rose), The Gorge, bien qu’apparemment un thriller, ne peut pas être facilement catégorisé.

Faites défiler la galerie ci-dessous pour un premier aperçu exclusif de The Gorge.

The Gorge : premier aperçu exclusif

« The Gorge mélange plusieurs genres : romance, science-fiction, action, thriller d’espionnage et même horreur », a déclaré Derrickson dans un communiqué fourni à IGN.

« L’idée était d’abord d’investir beaucoup de temps dans les histoires et l’évolution des liens entre les deux personnages joués par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, puis de les voir plongés en mode survie au milieu des dangers et des mystères implacables et imprévisibles des gorges. lui-même. »

The Gorge est scénarisé par Zach Dean (The Tomorrow War) et met également en vedette l’emblématique Sigourney Weaver. La production a eu lieu au Royaume-Uni en 2023.

David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance produisent aux côtés de Derrickson, C. Robert Cargill, Sherryl Clark de Crooked Highway, ainsi que Dean, Adam Kolbrenner et Greg Goodman.

Apple TV+ sortira The Gorge en 2025.

Note de l’éditeur : l’article faisait initialement référence au personnage d’Anya Taylor-Joy comme étant russe. Elle est lituanienne.