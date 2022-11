“The Good Nurse” sur Netflix : qu’est-il arrivé au vrai Charles Cullen ?

Encore un autre vrai drame policier est en streaming sur Netflixaprès L’observateur et Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer.

The Good Nurse est un film captivant qui suit Amy Loughren (Jessica Chastain), une infirmière qui se lie d’amitié avec son collègue Charles Cullen (Eddie Redmayne) lorsqu’il commence dans son unité. Loughren ne le sait pas, Cullen est un meurtrier derrière la mort de plusieurs patients.

La bonne infirmière est basée sur livre du même nom du journaliste Charles Graeber en 2013. Passons en revue certains des principaux points à retenir sur les vrais Cullen et Loughren.

Qui est Charles Cullen ?

Charles Cullen a plaidé coupable d’avoir tué 29 personnes alors qu’il travaillait dans des hôpitaux du New Jersey et de Pennsylvanie, selon NJ.com. Mais le nombre réel de victimes peut être beaucoup plus élevé.

Graeber, l’auteur du livre sur lequel le film est basé, a déclaré à CBS News en 2013 qu’il serait “très surpris, comme le seraient à peu près tous ceux à qui j’ai parlé ayant connaissance de cette affaire, si ce n’était pas dans les centaines, plusieurs centaines”.

“Nous ne saurons jamais combien de personnes Charlie Cullen a finalement tuées”, Graeber a déclaré à NPR.

Comment Cullen a-t-il tué des patients hospitalisés ?

Cullen a tué des victimes avec des médicaments tels que la digoxine, un médicament pour le cœur, selon CBS News.

Les victimes variaient en âge et en santé, certaines «prêtes à être libérées lorsque Cullen leur a injecté des drogues qui les tueraient». selon le site d’information.

JoJo Whilden/Netflix



Qui est Amy Loughren ?

Loughren a travaillé avec Cullen au Somerset Medical Center du New Jersey et a aidé la police à enquêter sur lui, selon NJ.com.

Elle était une mère célibataire travaillant de nuit lorsque la police lui a dit qu’il était un tueur en série, selon au glamour. Cullen avait été l’ami proche de Loughren et l’avait aidée à dissimuler une maladie cardiaque au travail. La nouvelle l’a choquée, selon le magazine.

Quelles parties de The Good Nurse sont romancées ?

Le film fictionnalise les aspects et change les détails, selon le Los Angeles Times. Pourtant, Graeber a déclaré au journal qu’il “estimait que c’était exact dans son essence”.

“[The real story here is] sur les institutions, la banalité du mal et les individus et les choix qu’ils font », a déclaré Graeber. « Je pense que ce film cloue cela.

Aucun des décès dans le film n’est basé sur de vraies victimes, a déclaré le réalisateur Tobias Lindholm au Times. Pourtant, “la méthodologie des meurtres” reste la même, a-t-il déclaré.

Pourquoi Cullen l’a-t-il fait ?

Steve Kroft, correspondant de CBS News a demandé à Cullen sa motivation en 2013. “Je pensais que les gens ne souffraient plus”, a déclaré Cullen. “Donc, dans un sens, je pensais que j’aidais.”

Après que Kroft ait souligné que Cullen avait assassiné des personnes “qui n’étaient pas proches de la mort et qui ne souffraient pas tant que ça”, Cullen a déclaré “qu’il n’y a aucune justification” et “la seule chose que je peux dire, c’est que je me sentais dépassé à l’époque”.

Où est Cullen maintenant ?

Cullen purge plusieurs peines à perpétuité à la prison d’État du New Jersey à Trenton. Selon NJ.comil a actuellement 62 ans.