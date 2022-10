The Golf Foundation : Nick Dougherty nommé nouveau président de l’association | Nouvelles du golf

Le président de la Golf Foundation, Stephen Lewis, avec le nouveau président Nick Dougherty

La Golf Foundation a annoncé la nomination du présentateur de Sky Sports Golf, Nick Dougherty, comme nouveau président.

La Golf Foundation est une organisation caritative nationale qui travaille en partenariat avec le R&A et d’autres organisations de golf de premier plan pour aider à présenter le golf aux enfants de tous horizons et à créer des golfeurs pour la vie. C’est la conviction centrale de la Golf Foundation que le golf peut changer positivement la vie des jeunes, un point de vue partagé par Dougherty.

L’ancien joueur du circuit européen, et maintenant Sky Sports Golf présentateur et analyste, a en effet été soutenu par la Fondation à travers des programmes de coaching à la fin des années 1990, lorsqu’il a rencontré l’ancien président de l’association Bernard Gallacher, et il en a été un fervent partisan ces dernières années.

Dougherty s’aligne sur les valeurs fondamentales de la Golf Foundation : que le golf doit être amusant, inclusif, innovant, inspirant et enrichissant, et est récemment apparu à l’Open et au BMW PGA Championship en tant qu’ambassadeur non officiel de la Golf Foundation.

La vision de Dougherty est d’aider à avoir un impact significatif au niveau junior, avec un accent particulier sur les écoles. Plus tôt cette année, il a aidé la Golf Foundation à créer et à lancer sa campagne scolaire « Le golf est à nous », visant à faire entrer le golf dans le plus grand nombre d’écoles possible.

“Je suis tellement reconnaissant du rôle que le golf a joué dans ma vie”, a déclaré Dougherty. “De la joie que le jeu apporte aux leçons de vie qu’il enseigne, j’ai vu à travers les expériences de moi-même et de tant d’autres, l’impact positif qu’il peut avoir dans la vie des gens.

“Le présenter aux enfants quand ils sont jeunes, impressionnables et ‘apprendre les ficelles’ de la vie avec ses hauts et ses bas, tout comme le jeu lui-même, a généralement un effet profondément positif pour eux et leur avenir. Pour cette raison, c’est un incroyable honneur d’accepter le rôle de président de la Golf Foundation, une organisation qui partage ces merveilleux dons de golf depuis 70 ans.

“La Golf Foundation a joué un rôle extrêmement important dans mon développement en tant que jeune, et la chance de travailler avec eux pour soutenir les enfants d’aujourd’hui est extrêmement gratifiante et importante pour moi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dans une édition spéciale du championnat BMW PGA de Nick Dougherty’s Tee Time Tips, le triple vainqueur du DP World Tour explique comment tirer le meilleur parti de votre trois bois. Dans une édition spéciale du championnat BMW PGA de Nick Dougherty’s Tee Time Tips, le triple vainqueur du DP World Tour explique comment tirer le meilleur parti de votre trois bois.

“Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de jouer mon rôle pour aider à atteindre plus d’enfants avec notre sport, pour le rendre plus inclusif et, avec cette passion partagée de la Golf Foundation, pousser à faire du golf une partie du programme scolaire dans les écoles afin que les avantages de ce jeu incroyable sont accessibles à tous.”

Le premier engagement officiel de Dougherty en tant que président a eu lieu au London Golf Club, où la Golf Foundation célébrait son 70e anniversaire, en remettant des prix à ceux qui ont fait une différence majeure dans la croissance du golf junior à travers le Royaume-Uni.

“C’est un moment merveilleux que Nick, qui a déjà été une force créative pour notre organisme de bienfaisance, ait accepté le rôle de président”, a déclaré Stephen Lewis, président de la Golf Foundation.

“Nous sommes tout à fait sûrs que sa passion évidente pour le golf et la manière amusante et inclusive dont il accueille tout le monde dans le sport sur un pied d’égalité, nous seront d’une grande aide pour introduire davantage de jeunes de tous horizons dans le jeu. Nous sommes tous ravis avec ce rendez-vous.

“La Golf Foundation a déployé beaucoup d’efforts ces dernières années pour s’assurer que tous nos programmes sont pertinents pour les familles modernes d’aujourd’hui, pour montrer comment le golf peut être un jeu fantastique et inclusif pour tous. Ce sont des moments très excitants dans la croissance du golf junior.”