« The Golden Bachelorette » met en lumière les relations amoureuses de Joan Vassos, veuve de son mari. Il est « tout à fait normal » de vouloir retrouver l’amour après une perte, déclare une autre veuve

Whitney Lyn Allen connaît bien le désir de retrouver l’amour après une perte. En octobre 2021, alors âgée de 35 ans, Allen était enceinte de son deuxième enfant lorsque son mari, Ryan, est décédé des suites de complications dues à une grave réaction allergique à une piqûre d’abeille.

La vie de cette ancienne avocate devenue conseillère en deuil et auteure a été bouleversée par une perte. Mais elle a accepté à nouveau la possibilité d’aimer et est désormais fiancée.

« Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens veulent sortir avec quelqu’un après avoir perdu leur conjoint », explique Allen Yahoo Canada. « C’est la chose la plus naturelle au monde, surtout si vous avez eu une relation ou un mariage sain. Avoir envie de retrouver une stabilité émotionnelle, mentale et physique et une intimité est tout à fait normal. »

Les rencontres après la mort d’un partenaire sont un sujet familier dans les médias grand public, en particulier à travers des séries télévisées scénarisées comme Et juste comme ça… et Grey’s Anatomy. Cependant, sortir avec une veuve devrait occuper le devant de la scène dans la première de La Bachelorette en or. La dernière itération de la série de téléréalité sur les rencontres, qui sera diffusée en première le 18 septembre et sera disponible sur CTV à partir du 23 septembre, suivra Joan Vassos, une grand-mère de 61 ans dont le mari de 32 ans est décédé en 2021 d’un cancer du pancréas.

« La représentation médiatique grand public contribue à remettre en question le stéréotype selon lequel le deuil devrait durer indéfiniment et à dédramatiser le fait d’aller de l’avant après la perte d’un partenaire », explique Krista Roesler, psychologue agréée basée à Toronto.

Mais comment entamer le processus de recherche de l’amour ? Nous avons demandé l’avis d’Allen et Roesler.

À quel moment est-il trop tôt pour recommencer à sortir avec quelqu’un après le décès d’un partenaire ?

Allen et Roesler reçoivent tous deux des questions sur les relations amoureuses après une perte, mais l’une des questions les plus courantes concerne généralement le timing. Certains pourraient demander : « Comment savoir quand on est prêt à sortir à nouveau avec quelqu’un ? »

Allen suggère qu’une meilleure question pourrait être de savoir si vous avez une « curiosité saine autour de l’expérience d’ouvrir à nouveau votre cœur », même au risque de vous briser le cœur.

Je voulais me sentir à nouveau vivante, passer une nuit où je n’étais pas seulement une veuve ou une maman.Whitney Lyn Allen

« Cela signifie que vous ouvrez à nouveau votre cœur à la possibilité d’être blessé, que ce soit par une rupture ou une autre perte », dit-elle.

Roesler conseille de prendre le temps de gérer ses émotions avant de se remettre à fréquenter quelqu’un. « Il est important de passer à l’étape de l’acceptation du deuil. Une fois que les sentiments deviennent moins intenses, vous aurez peut-être l’espace nécessaire pour accueillir quelqu’un de nouveau dans votre vie », suggère-t-elle.

Pour Allen, qui est l’auteur de « Courir avec des talons aiguilles pour le traumatisme : un aperçu brut du deuil et de la vie après la perte« La décision d’aller de l’avant était intentionnelle. Elle a rencontré son fiancé actuel sur une application de rencontres. « J’étais curieuse de connaître le monde des rencontres. Je voulais me sentir à nouveau vivante, passer une nuit où je ne serais pas seulement une veuve ou une mère. Je ne m’attendais pas à trouver mon prochain mari si tôt, mais quand on rencontre quelqu’un qui a du sens, ça arrive tout seul. »

« Ce n’est pas une compétition »

Les gens peuvent être surpris de constater à quelle fréquence ils font des comparaisons entre leur nouveau partenaire et leur conjoint décédé. Allen affirme que c’est courant et tout à fait normal. « Vous êtes humain. … Faire des comparaisons ne signifie pas qu’une personne ou une relation est meilleure qu’une autre. C’est dans la nature humaine et cela va arriver. »

Il est essentiel de trouver quelqu’un qui saura comprendre et être sensible à votre deuil. Allen explique qu’il y a des moments où la personne en deuil aura besoin de plus de soutien, surtout pendant les périodes difficiles comme les anniversaires.

« Il s’agit de se permettre d’accepter cette nouvelle vie, ce nouvel amour pour cette nouvelle personne, tout en laissant coexister l’amour pour la personne qui n’est plus là », dit-elle, prévenant que le fait d’être dans une nouvelle relation ne diminue pas l’amour pour la personne perdue. « Ce n’est pas une compétition ; les deux amours peuvent exister en même temps. »

Allen reconnaît que son fiancé lui a apporté un soutien constant, mais elle reconnaît qu’elle était seule « responsable de son chagrin ». Une communication ouverte était essentielle à leur lien. « J’ai exprimé ce dont j’avais besoin ; il ne lit pas dans les pensées. Nous avons eu des conversations honnêtes et des attentes réalistes, même lorsqu’il s’agissait d’aborder des sujets inconfortables », ajoute-t-elle.

« Mais en fin de compte, il nous a choisis, moi et mes fils, pleinement conscient des complexités que représente le fait de faire partie d’une famille vivant avec le deuil et le traumatisme. »

Ce n’est pas une compétition ; les deux amours peuvent exister en même temps.Whitney Lyn Allen

Roesler affirme qu’il est essentiel que les couples puissent parler de la perte sans que leur partenaire ne le prenne personnellement. « Soyez patient et évitez d’avoir des attentes concernant le processus. Cela prendra du temps et votre partenaire n’aura peut-être pas grand-chose à donner pour faire face à la perte. »

Équilibrer le deuil et le nouvel amour — et la stigmatisation

Construire une nouvelle relation tout en faisant le deuil de son ancien partenaire peut être difficile. Cependant, Allen affirme qu’il ne s’agit pas de trouver un équilibre, mais de permettre aux deux relations de coexister. « Il faut se donner la grâce de ressentir des émotions intenses et avoir le courage d’être honnête dans sa nouvelle relation sur ce qu’on ressent et ce dont on a besoin. »

Malheureusement, il n’est pas rare que les gens soient jugés par leurs amis et leur famille lorsqu’ils recommencent à sortir avec quelqu’un. Roesler dit qu’il est important de comprendre que c’est leur problème, pas le vôtre. « Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Votre travail n’est pas de plaire à qui que ce soit d’autre qu’à vous-même », explique-t-elle. « La personne qui compte le plus dans ce choix, c’est vous, car vous êtes le seul à devoir vivre votre vie et à en assumer les conséquences. »

En plus de publier deux livres sur la perte d’un être cher, Allen a choisi de documenter son deuil sur les réseaux sociaux. Bien que sa famille proche l’ait soutenue dans sa démarche, le monde extérieur n’a pas toujours été aussi bienveillant. Elle raconte qu’elle a été la cible de critiques de la part d’inconnus sur Internet : « Des commentaires comme « tu n’as pas dû aimer ton mari » ou des questions sur le fait que mon bébé était de mon mari – tout simplement des choses méchantes. C’est absurde. Il n’y a pas de moment idéal pour recommencer à sortir avec quelqu’un, et ce n’est à personne d’autre de le déterminer.

« Certaines personnes pensent que les veuves et les veufs devraient rester célibataires par loyauté et par respect pour leur partenaire décédé. Je ne suis pas d’accord. Je pense que l’amour et le respect peuvent être trouvés dans de nouvelles relations. »

