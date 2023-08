Il est temps de rencontrer vos Golden Gals, Bachelor Nation !

La liste des dames qui concourront pour le cœur du tout premier Baccalauréat d’Or a été publié, donnant aux fans un aperçu du casting élégant avant que la série ne commence à être diffusée plus tard ce mois-ci.

Ces dames semblent être un groupe amusant et – Dieu merci – un groupe adapté à leur âge pour sortir avec Gerry Turner, 72 ans. Le plus jeune du groupe a 60 ans et le plus âgé 75 ans.

Cette semaine, ABC a publié un teaser dans lequel les fans pouvaient apercevoir certaines des femmes espérant recevoir la dernière rose de Turner.

Les magnifiques cheveux gris et les rides de rire ne manquent pas chez ces dames, qui semblent toutes vieillir aussi bien que le premier homme principal de la série.

ABC évoque la possibilité d’une franchise de The Bachelor réservée aux seniors depuis plus de trois ans. En 2020, la série a commencé à solliciter des candidatures auprès de « seniors en quête d’amour », mais ce n’est qu’en mai qu’il a été annoncé que la série se concrétiserait enfin.

Selon sa biographie, Turner est un restaurateur à la retraite qui a épousé sa chérie du lycée, Toni, en 1974. Malheureusement, elle est décédée en 2017 des suites d’une maladie soudaine.

«J’ai sa photo sur une commode dans mon placard…. Pendant un moment, c’était comme si j’avais du mal à savoir si elle irait bien (si je passais à autre chose) », a-t-il déclaré. Bonjour Amérique le mois dernier. « Mais on s’est toujours dit que quand l’un de nous partait, on voulait que l’autre soit heureux. Elle est là-haut pour m’encourager. »

Turner dit qu’il recherche un partenaire énergique avec qui il pourra profiter d’activités comme le pickleball et le golf.

Alors, laquelle de ces dames aura la chance de recevoir la dernière rose de Turner ? Rencontrons les acteurs.

Il y a un

Âge: 69

Ville natale: Shrewsbury, New Jersey

Profession: Professionnel des services financiers

Sylvie

Âge: 64

Ville natale: Los Angeles, CA

Profession: Consultante en affaires publiques

Suzanne

Âge: 66

Ville natale: Aston, Pennsylvanie

Profession: Célébrant de mariage

Sandra

Âge: 75

Ville natale: Doraville, Géorgie

Profession: Adjointe de direction retraitée

Renée

Âge: 67

Ville natale: Middleton, Wisconsin

Profession: Ancienne pom-pom girl de Chicago Honey Bear

Peggy

Âge: 66

Ville natale: East Haven, Connecticut

Profession: Hygiéniste dentaire

Petit pâté

Âge: 70

Ville natale: Durham, Caroline du Nord

Profession: Professionnel de l’immobilier à la retraite

Paméla

Âge: 75

Ville natale: Aurore, Illinois

Profession: Propriétaire de salon à la retraite

Natacha

Âge: 60

Ville natale: La ville de New York

Profession: Coach pro-vieillissement et conférencière de la quarantaine

Nancy

Âge: 60

Ville natale: Alexandrie, Virginie

Profession: Designer d’intérieur à la retraite

Marina

Âge: 60

Ville natale: Los Angeles, Californie

Profession: Éducateur

Marie

Âge: 60

Ville natale: Teaneck, New Jersey

Profession: Directrice Santé et Bien-être

Leslie

Âge: 64

Ville natale: Minneapolis, Minnesota

Profession: Instructeur de conditionnement physique

Kathy

Âge: 70

Ville natale: Austin, Texas

Profession: Conseiller pédagogique à la retraite

Jeanne

Âge: 60

Ville natale: Rockland, Maryland

Profession: Administrateur d’école privée

Jeanie

Âge: 65

Ville natale: Chef de projet à la retraite

Profession: Estill Springs, Tennessee

Foi

Âge: 60

Ville natale: Professeur de lycée

Profession: Benton City, État de Washington

Hélène

Âge: 71

Ville natale: Delray Beach, Floride

Profession: Enseignant à la retraite

Édith

Âge: 60

Ville natale: Downey, Californie

Profession: Agent immobilier à la retraite

Christine

Âge: 73

Ville natale: Sierra Madre, Californie

Profession: Responsable des achats à la retraite

Avril

Âge: 65

Ville natale: Port Sainte-Lucie, Floride

Profession: Thérapeute

Anna

Âge: 61

Ville natale: Sommet, New Jersey

Profession: Nutritionniste à la retraite

Le célibataire d’or premiers le 28 septembre sur ABC.