‘The Golden Bachelor’: Rencontrez la 1ère étoile du ‘Bachelor’ pour seniors – National

Après des années à taquiner un potentiel »Célibataire pour les seniors », la franchise de rencontres aux heures de grande écoute a finalement annoncé un homme de premier plan.

Gerry Turner, un grand-père de 71 ans originaire de l’Indiana, sera le tout premier responsable principal d’ABC Le célibataire d’or – et au son des choses, il est plus que prêt à enfiler des chaussures de télé-réalité.

Turner, dont le prénom se prononce « Gary », est décrit par le réseau comme un « charmant patriarche de 71 ans », et prouve qu’on n’est jamais trop vieux pour trouver l’amour.

Selon sa biographie, Turner est un restaurateur à la retraite qui a épousé sa chérie du lycée, Toni, en 1974. Malheureusement, elle est décédée en 2017 des suites d’une maladie soudaine.

« J’ai sa photo sur une commode dans mon placard…. Pendant un certain temps, c’était comme si j’avais du mal à savoir si elle irait bien (avec moi) », a-t-il déclaré. Bonjour Amérique Lundi. « Mais on s’est toujours dit, quand l’un de nous s’en va, on veut que l’autre soit heureux. Elle est là-haut enracinement (pour moi). «

En tant qu’homme principal de la série, Turner distribuera des roses à un groupe de femmes plus âgées alors qu’il espère trouver l’amour pour durer pendant les dernières années de sa vie.

Turner a dit GMA que ses filles l’ont encouragé à s’inscrire à l’émission et qu’il a toujours vécu sa vie selon sa devise : « N’abandonnez pas – il y a toujours des possibilités. »

Il a également dit qu’il cherchait un partenaire énergique avec qui il pourrait pratiquer des activités comme le pickleball et le golf.

Et même si l’apparence ne fait pas tout, surtout lorsqu’il s’agit de trouver l’amour, les fans de la série semblaient impressionnés par le romantisme épuré.

Le directeur de casting de THE GOLDEN BACHELOR mérite une augmentation. Cet homme a 71 ans mais il fait 20 ans de moins.. pic.twitter.com/GIq0uc4bJ5 – Jeff Sneider (@TheInSneider) 17 juillet 2023

Vous savez que vous vieillissez lorsque vous trouvez le Golden Bachelor plus attrayant que les 5 derniers célibataires réunis #La bachelorette pic.twitter.com/obFEq6Nw15 – LesBachBabes (@TheBachBabes) 17 juillet 2023

Le Golden Bachelor, on dirait qu’il a été créé dans un laboratoire et je regarderai chaque minute pic.twitter.com/SWCL6eUtnb — Le Betchelor (@betchelorpod) 17 juillet 2023

Si les femmes aussi ont l’âge d’or, ça me donne envie de regarder le Bachelor pour la première fois ! https://t.co/91r905FBoX — Kelcee 🌻 (@Kelcee_Rowlett) 17 juillet 2023

ABC a taquiné la possibilité d’une franchise réservée aux personnes âgées de Le célibataire depuis plus de trois ans. En 2020, il a commencé à solliciter des candidatures de «personnes âgées en quête d’amour», mais ce n’est qu’en mai qu’il a été annoncé que la série se concrétiserait enfin.

Le célibataire d’or commencera à être diffusé cet automne sur ABC.