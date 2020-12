Mis à part le nouveau titre, qui reflète plus étroitement le ton que lui et le co-scénariste Mario Puzo avaient initialement prévu, Coppola a bricolé le début et la fin, réorganisant et éditant certaines scènes. Il a également coupé 13 minutes du film, qui dure toujours deux heures et 37 minutes épiques.

Recevant une série limitée en salles avant une sortie numérique et Blu-ray, le film légèrement révisé ne peut pas réparer tout ce qui a affecté l’original, à commencer par le casting de Sofia Coppola, la fille du réalisateur, dans un rôle central; et l’absence de Robert Duvall, qui a choisi de ne pas revenir comme consilgiere Tom Hagen en raison d’un différend salarial. (George Hamilton a comblé le vide, sans particularité, et semble apporter une contribution un peu plus claire à cette incarnation, si ma mémoire est bonne.)

« The Godfather » et sa première suite restent dans la discussion parmi les plus grands films de tous les temps, et le « Godfather Saga » arrangé chronologiquement sert de vitrine de la façon dont les flashbacks de ce dernier d’un jeune Vito Corleone (joué par Robert De Niro) élargi l’histoire.

Le troisième film, en revanche, est venu 16 ans plus tard, et malgré le coup de pied d’Al Pacino reprenant le rôle de Michael Corleone et Andy Garcia, la performance féroce de Vincent, le fils hors mariage de son frère, est pâle en comparaison. Ce n’est en aucun cas un désastre, mais avec des attentes naturellement élevées, pas le dernier chapitre que l’on aurait pu espérer.