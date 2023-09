The Glazers : le cours de l’action de Manchester United est sur la bonne voie pour connaître la pire journée de son histoire après une chute de 20 pour cent | Actualités footballistiques

Le cours de l’action de Manchester United est en passe de connaître sa pire journée de son histoire après avoir chuté de plus de 20 pour cent mardi à la suite d’informations du week-end selon lesquelles la famille Glazer allait retirer le club du marché.

Le cours de l’action a clôturé à 23,66 dollars vendredi et est tombé à 18,83 dollars mardi, pour se situer actuellement à 19,02 dollars.

La Bourse de New York était fermée lundi car c’était la fête du Travail.

Nous sommes actuellement au milieu de la plus grande vente massive depuis l’entrée en bourse de United il y a 11 ans, avec une baisse record de 13,8 pour cent le 12 mars 2020. Elle est actuellement en baisse de 19,6 pour cent.

La valeur du club a chuté jusqu’à 550 millions de livres sterling mardi.

La capitalisation boursière est actuellement de 3 milliards de livres sterling (3,86 milliards de dollars), soit le double du prix demandé par Glazer, 6 milliards de livres sterling. Les offres d’achat du club de Sheikh Jassim et Jim Ratcliffe valorisent United à plus de 5 milliards de livres sterling.

Le cours de l’action a chuté de près de 30 pour cent depuis son plus haut niveau sur 12 mois en février.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de la victoire d’Arsenal contre Manchester United en Premier League



Les enchérisseurs de Man Utd restent intéressés et n’ont pas été informés que la vente était terminée

Image:

Jim Ratcliffe et Sheikh Jassim ont fait des offres pour Manchester United





Les acheteurs qui espèrent acheter Manchester United restent toujours intéressés par un rachat et estiment que le club reste à vendre.

UN Courrier dimanche Le rapport affirme que les Glazers envisagent de retirer Man Utd du marché avec le projet de remettre le club en vente en 2025 lorsqu’ils pensent que leur valorisation de 7 à 10 milliards de livres sterling sera atteinte.

Les personnes impliquées dans le processus, y compris la banque d’affaires Raine, qui supervise les négociations de rachat, n’ont été informées d’aucun changement.

Cheikh Jassim et Sir Jim Ratcliffe étaient les seuls soumissionnaires sérieux à la fin du processus de rachat, mais ils n’ont pas atteint l’évaluation fixée par les Glazers. Actualités Sky Sports comprend qu’ils voulaient 6 milliards de livres sterling.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Laurie Whitwell de l’Athletic et Kaveh Solhekol du SSN discutent de la nouvelle selon laquelle les Glazers envisagent de retirer Manchester United du marché



Il y a toujours eu une forte possibilité que les Glazers ne vendent pas, n’ayant jamais officiellement mis le club en vente.

Le fonds spéculatif américain Elliott Management fouinait également, proposant des investissements dans le club qui auraient pu permettre aux Glazer de rester actionnaires majoritaires.

Les fans de Man Utd ont protesté contre la propriété des Glazers depuis qu’ils ont réalisé un rachat par emprunt pour prendre le contrôle total du club en 2005, le mécontentement envers la famille semblant désormais à un niveau record.

« Les acheteurs de Man United ont toujours pensé qu’il y avait de fortes chances que les Glazers ne vendent pas », a déclaré Actualités Sky Sports‘

Kaveh Solhékol. « La théorie selon laquelle Ratcliffe avait remporté des histoires était censée inciter le Qatar à enchérir davantage, les histoires de Qatar avait gagné étaient destinées à inciter Ratcliffe à enchérir davantage, et la vente est hors des histoires destinées à inciter les deux à enchérir davantage. »

Neville sceptique, Glazers retirera Man Utd du marché

Sports aériens L’expert Gary Neville dit qu’il ne croit pas que les Glazers retirent réellement le club du marché.

« Je n’arrive pas à croire que cette information soit vraie », a déclaré l’ancien capitaine de United. Actualités Sky Sports. « Cela fait partie du jeu et de la manipulation des histoires qu’ils font depuis longtemps. De toute façon, je ne vois pas qu’ils puissent garder le club parce qu’ils n’ont pas d’argent.

« Quiconque connaît un peu la situation financière du club sait qu’elle est désespérée. Ils n’arrêtent pas de mettre cela sur le compte de la FFP, ils n’arrêtent pas de dire qu’ils ne peuvent pas recruter de joueurs et des trucs comme ça.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville discute des informations selon lesquelles les Glazers auraient retiré Manchester United du marché et pense que les propriétaires seront « désespérés » d’investir



« Ils ont dépensé et investi de l’argent cet été, mais ils doivent rentrer de l’argent et cela se fera soit par une dilution, une sorte de dette sur l’entreprise – ce que personne ne peut imaginer en raison de la dette qui pèse déjà sur l’entreprise – soit ils vendent. Je pense que la voie la plus probable est qu’ils vendent.

« Ils essaient de faire monter les prix, ce qui est la tactique de négociation de beaucoup. Ils ne paniquent pas, donc ils restent forts, ils ne se précipitent pas, ce sont des hommes d’affaires bien informés et savent que plus ils prolongent ce processus, plus ils risquent d’augmenter. en tirer un ou deux livres supplémentaires.

« Je ne peux pas croire que cette histoire soit vraie parce qu’ils ont désespérément besoin d’argent pour le club. »

« Desperate Glazers traite Man Utd comme un jouet »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville dit que malgré les informations contraires, la famille Glazer doit vendre Manchester United et ne peut pas continuer à jouer avec le club de football.



S’exprimant après la défaite 3-1 de Man Utd à Arsenal dimanche, l’ancien défenseur de United a ensuite fustigé les Glazers pour leur mauvaise gestion du club, affirmant qu’ils avaient traité le club comme un « jouet » tout au long de la saga du rachat.

« C’est juste un jeu pour eux, ils pensent que c’est un jouet ! » dit Neville. « Bien sûr, ils vont vendre. Ils ont désespérément besoin d’argent.

« Ils ne peuvent même plus concourir sur FFP. Man Utd parle comme un club intermédiaire en ce qui concerne le marché des transferts. Man Utd rapporte 500 millions de livres sterling, l’un des clubs générant les revenus les plus élevés au monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville et Roy Keane discutent de la baisse des performances au cours des dernières années à Manchester United et de l’impact de l’instabilité autour de la vente du club sur l’équipe.



« Chelsea, Arsenal peuvent recruter de gros joueurs, Man Utd se bouscule sur FFP. Je sais qu’ils ont subi des défaites à cause de Covid et cela pourrait être utilisé comme excuse.

« Aujourd’hui, c’était un match fantastique, mais cela ne changera rien au fait qu’ils ont des propriétaires de l’un des plus grands clubs du monde qui s’en prennent au club de football et je ne vais pas arrêter d’en parler parce que c’est un énorme problème. »