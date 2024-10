The Gathering Final Fantasy Artwork et un grand 2025

À la MagicCon : Las Vegas 2024, Magie : le rassemblement a apporté une multitude de nouvelles informations concernant les sorties MTG 2025 et un aperçu de FINAL FANTAISIE Illustration de la carte Universes Beyond !

Lors de la soirée d’ouverture de MagicCon : Las Vegas 2024, Wizards of the Coast est venu préparé avec un paquet d’informations révélant la suite des événements. Magie : le rassemblement dans le prochain ensemble de Fondations, en soulignant le fait que les Fondations seront légales en standard jusqu’en 2029. Plus loin dans le futur et en 2025, Wizards of the Coast a levé le rideau pour révéler un assortiment d’ensembles à venir et des collaborations passionnantes avec Universes Beyond. Mis à part le prochain set Spider-Man x Universes Beyond révélé à NYCC 2024. Le prochain set de Square Enix FINAL FANTAISIE Universes Beyond a également été mis à l’honneur avec une date de sortie et un teaser enfin révélés.

MagicCon : Las Vegas – Magie : le rassemblement FINAL FANTAISIE Univers au-delà du teaser

Révélé à MagicCon : Las Vegas, le Magie : le rassemblement FINALFANTAISIE Universes Beyond présentera des cartes et des illustrations de toutes les entrées principales de la célèbre franchise Square Enix, de la première entrée à Final Fantasy XVI. Il s’agit de la plus grande section de FINAL FANTAISIE illustrations jamais présentées dans un seul jeu, et l’ensemble comprendra des illustrations des deux Magie : le rassemblement artistes et illustrations classiques emblématiques de la série elle-même. Les personnages préférés des fans, notamment Sephiroth et Cloud, seront présentés, ainsi que des entités moins connues comme les Moogles et Chocobos communs.

Producteur du FINAL FANTAISIE série, Shoichi Ichikawa a déclaré : « Chez Square Enix, nous recherchons toujours de nouvelles façons d’apporter la riche histoire et l’héritage de FINAL FANTAISIE à la vie », poursuivant par « Cette collaboration est importante pour nous car elle nous permet de fusionner la narration immersive de FINAL FANTAISIE avec le jeu amusant et stratégique de Magie : le rassemblement» mentionnant la collaboration sera appréciée par les fans des deux franchises à MagicCon : Las Vegas.

Suite au grand FINAL FANTAISIE Universes Beyond révèle, MagicCon : Las Vegas a révélé ce qui va suivre les avions de Magie : le rassemblement en 2025. Wizards of the Coast a même donné aux fans un aperçu de quelques cartes spoiler du prochain nouvel ensemble : Aetherdrift.

MagicCon : Las Vegas 2024 révélé Magie : le rassemblement Ensembles 2025 et dates de sortie

Innistrad Remastered – date de sortie : 24 janvier

Aetherdrift – date de sortie : 14 février

Tarkir : Dragonstorm – date de sortie le 4 avril

Magie : Le Rassemblement FINAL FANTASY Date de sortie d’Universes Beyond le 13 juin

Date de sortie de Edge of Eternities le 1er août

Magic : The Gathering Marvel’s Spider-Man Univers au-delà de TBA

Un autre univers inopiné au-delà – à déterminer 2025

Repaire secret X Bob l’éponge date de sortie à déterminer en 2025

MagicCon : Las Vegas 2024 a lieu ce week-end du 25 au 27 octobre. Les fans peuvent consulter la dernière couverture de Marvel Universes Beyond NYCC 2024 pour plus d’informations sur les prochains Magie : le rassemblement libère.