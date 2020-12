La maison de Targaryen de Khaleesi est légendaire – et nous sommes sur le point d’obtenir sa trame de fond complète.

HBO a confirmé trois acteurs supplémentaires dans Maison des dragons, le très attendu Le Trône de Fer prequel qui comprendra 10 épisodes de la première saison. Basé sur George RR Martinlivre de Feu et sang, la nouvelle série déballera l’histoire de la maison de Targaryen et se déroulera 300 ans avant toute l’action qui s’est déroulée en Eu commence. Les nouveaux prospects annoncés sont Olivia Cooke, Matt Smith et Emma D’Arcy, joindre Paddy Considine, qui a été précédemment confirmé.

Alors, quels rôles vont-ils jouer? Cooke (Prêt Player One, Bates Motel) jouera Alicent Hightower. Selon HBO, elle est la fille d’Otto Hightower, la Main du Roi, « et la femme la plus belle des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, près du roi et de son cercle le plus intime; elle possède à la fois une grâce courtoise et une perspicacité politique. »