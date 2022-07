The Gag Is: Keke Palmer est une star de cinéma

Les routes des backlots d’Universal Studios portent le nom d’exemples de l’ancien système stellaire de l’entreprise : Kirk Douglas, Jimmy Stewart, Nat King Cole, Gregory Peck. Une route s’appelle Louise Beavers Avenue, du nom de l’acteur de personnage le plus connu pour son rôle dans le mélodrame racial de 1934 “Imitation of Life”. Sa première performance à l’écran a eu lieu dans la production Universal de 1927 “La cabane de l’oncle Tom”, dans laquelle elle a fait une apparition non créditée en tant qu’esclave lors d’un mariage. Lorsque Beavers est décédée en 1962 au début de la soixantaine (son année de naissance est en cause), elle avait joué plus de 150 rôles, la plupart d’entre eux étant des servantes, des servantes, des esclaves et des mamans. À un moment donné, en signe d’appréciation, Universal Studios a donné son nom à l’une de ses rues.

Au coin de Canopy Street et de Louise Beavers, Keke Palmer a cédé sa tête aux coiffeurs et maquilleurs qui tournaient autour d’elle. Sa coiffeuse, Ann Jones, a peaufiné les boucles de son court afro. Assistants et publicistes entraient et sortaient de la salle. Palmer était enthousiaste mais ambivalent à propos du battage autour de “Nope”, le dernier film du scénariste-réalisateur Jordan Peele. Elle était à Universal Studios pour la «journée de contenu» du film, faisant des interviews et filmant une featurette dans les coulisses. “C’est probablement l’un des points de prochaine évolution les plus fous de ma carrière, faire ce film”, m’a-t-elle dit. « Et tout ce que je veux faire, c’est plonger dans le vent. Tu sais?” elle gloussa. «Parce que je ne sais même pas ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver après cela – quelle serait l’ambiance. Je n’ai jamais vu autant de gens regarder mon travail en même temps.