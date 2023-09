The Fraud review : le roman victorien résolument moderne de Zadie Smith

À mi-chemin du nouveau roman élégant de Zadie Smith La fraude, Smith nous en offre une description frappante. Elle écrit sur l’homme au centre d’une affaire judiciaire, qui comparaît actuellement devant une foule lors d’un rassemblement organisé en son nom.

« On a immédiatement vu qu’il y avait ici un homme qui bougeait au rythme du vent », écrit Smith, dans la prose froide et doucement critique qui caractérise La fraude. « Un homme sans centre, qui pourrait être poussé dans n’importe quelle direction, selon. Les yeux larmoyants révélaient clairement qu’il était hors de lui. Mais aussi qu’il appréciait cette foule et qu’il était prêt à croire en leur croyance si, après tout, ils étaient si forts. … En fait, si l’on en arrivait à cela, il a fait croire! En fait, c’était scandaleux que quiconque puisse douter de lui ! Et pourtant : et s’ils le découvraient ?

Ce paragraphe est le portrait le plus précis et le plus accablant de la psyché de Donald Trump que j’ai jamais lu : le vide, la complaisance, la conscience de sa propre insuffisance qui est trop effrayante pour être jamais regardée à la lumière du jour. Il ne s’agit cependant pas officiellement de Trump.

L’homme que Smith décrit ici est un véritable personnage historique qui a passé une grande partie des années 1860 et 1870 à essayer de prouver qu’il était Sir Roger Tichborne, fils d’un baron. Il s’agissait en fait presque certainement (comme le sait bien le personnage de Smith) d’un boucher sans importance particulière nommé Arthur Orton. Pour la classe ouvrière britannique, le prétendant de Tichborne, comme on appelait Orton, est devenu un symbole de l’ouvrier qui réussit enfin, se frayant un chemin dans les rangs de l’aristocratie. Ils l’aimaient, principalement parce qu’il insistait sur le fait qu’il n’était pas l’un d’entre eux.

C’est le réclamant Tichborne, avec son amour des foules, son talent pour la répartie comique à la barre, sa capacité à incarner une cause populiste pour laquelle il n’a lui-même aucune loyauté particulière, qui est la plus claire des fraudes en La fraude, le premier roman de Zadie Smith écrit pendant les années Trump. Mais d’autres fraudes, moins évidentes, peuplent les pages, chuchotant des tromperies à tout le monde autour d’eux, y compris à eux-mêmes.

Notation: 4 sur 5

Au centre de La fraude est Mme Touchet, une dame sévère et à la langue acide dans des circonstances réduites, travaillant comme femme de ménage pour le cousin de son mari décédé. L’employeur de Mme Touchet, William Ainsworth, est un romancier victorien prolifique et apparemment terrible. Au sommet de sa carrière, Ainsworth a dépassé Charles Dickens ; trente ans après sa mort, il était devenu presque oublié. Ainsworth est une autre des fraudes les plus évidentes de ce roman : un écrivain hacké se faisant passer pour un homme de lettres, entretenant des amitiés avec d’autres romanciers qui flattent son ego.

« Il n’était pas rare qu’il écrive vingt pages en une après-midi », observe Mme Touchet. « Il semblait toujours entièrement satisfait de chaque ligne. »

Mme Touchet a généralement les yeux clairs sur la capacité d’écriture d’Ainsworth, mais elle est néanmoins affectueuse envers lui. Dans leur jeunesse, ils jouent ensemble avec des fouets et des attaches ; dans la vieillesse, ils se chamaillent amicalement. Il est, pense-t-elle, la seule personne au monde qui la connaît vraiment, car lui seul l’a connue tout au long des 40 années de ce roman.

Pourtant, Mme Touchet garde des secrets même pour Ainsworth, petits et grands. En tant qu’amie, elle ne lui dit jamais à quel point elle n’aime pas ses écrits. En tant que femme de ménage, elle le gère avec une multitude de petits mensonges blancs pour l’empêcher de faire des choix qu’elle trouve elle-même gênants. Plus important encore, elle ne dit jamais à Ainsworth qu’elle était amoureuse de sa femme décédée, Frances, et qu’elle avait également couché avec Frances.

C’est son attirance secrète pour les autres femmes que Mme Touchet considère comme sa propre imposture, qu’elle ne pourra jamais révéler à personne. Sinon, Mme Touchet essaie de vivre une vie authentique selon sa conscience. C’est une progressiste politique : une féministe, une abolitionniste, une catholique radicale qui fait campagne pour mettre fin à l’esclavage britannique et lève les yeux au ciel devant le libéralisme complaisant d’Ainsworth et de ses riches amis écrivains. Avec sa voix sardonique et intelligente, elle est une protagoniste tout à fait attachante, un personnage auquel il est facile de s’identifier.

Smith, cependant, indique clairement que Mme Touchet a été incapable d’intérioriser complètement toutes ses louables convictions politiques. Sa fraude devient plus claire dans la section la plus fascinante de La fraudelorsque Mme Touchet devient obsédée par un Jamaïcain anciennement réduit en esclavage nommé Andrew Bogle, témoin au procès du demandeur Tichborne.

Bogle est l’une des seules figures admirées des deux côtés du conflit de Tichborne, et celle par laquelle tout le monde s’accorde a été durement travaillée, tant dans le roman qu’historiquement. Il était autrefois domestique chez les Tichborne et il témoigne maintenant qu’il reconnaît le demandeur comme étant Sir Roger. En témoignant ainsi, il perd la pension que sa famille lui garantissait. Les journalistes des deux côtés soulignent la noblesse innée de Bogle et combien il est clair que dans un monde de fraudes, Bogle est un homme honnête et direct qui n’a rien gagné à témoigner.

Mme Touchet voit, dans l’honnêteté palpable de Bogle, un match pour sa bien-aimée Frances perdue. Elle commence à le suivre. Elle ne lâchera rien jusqu’à ce que Bogle lui raconte son histoire, ce qu’il fait enfin dans un long et brûlant intermède qui occupe le tiers central de La fraude.

L’histoire de Bogle commence avec la capture et l’esclavage de son père à l’âge de 10 ans. Elle retrace le régime de vie brutal dans une plantation de sucre jamaïcaine, la violence, les mutilations. Bogle est retiré de la plantation pour travailler comme valet de chambre à 16 ans plus ou moins par pure chance ; il découvre qu’il est libre lorsque l’homme pour lequel il travaille lui dit avec désinvolture qu’il va être ajouté à la masse salariale. Lorsqu’il arrive en Angleterre, la vie devient moins violente mais toujours brutale, libre de respect et d’amour.

Mme Touchet considère l’histoire de la vie de Bogle comme la révélation d’une grande vérité : le problème de la Jamaïque est également vivant et présent en Angleterre. « Il y en avait et il y en avait toujours partout, comme la météo », s’émerveille Mme Touchet. Elle est bouleversée par le récit de Bogle et elle imagine qu’ils ont noué une grande intimité. S’il lui a tant confié, comprend-il sûrement qu’elle est une bonne personne blanche ?

Bogle, cependant, n’est pas ému par Mme Touchet. Il ne ressent aucune proximité particulière avec elle. Il lui raconte son histoire parce qu’il est honnête, mais il ne s’intéresse pas aux piétés de ses convictions politiques.

Pendant ce temps, Mme Touchet évite tout contact physique direct avec les Noirs. Elle se retrouve prête à négliger ses propres convictions politiques lorsqu’elles deviennent particulièrement gênantes pour elle. Sa fraude apparaît lentement, puis d’un seul coup, d’autant plus bouleversante que Mme Touchet a de si bonnes intentions et réfléchit si fort.

La fraude est un roman de Zadie Smith plus réussi que sa sortie de 2016 Temps de balancement, qui contenait des images frappantes et des idées intéressantes mais était gêné par un manque délibéré de centre. Le coeur de La fraude est imparfaite et charismatique Mme Touchet, qui est si intelligente et pourtant pas assez intelligente pour voir toutes les façons dont elle échoue elle-même.

Pourtant, les trois histoires de ce roman ne s’articulent jamais vraiment en un seul grand morceau. Nous faisons des allers-retours entre l’affaire Tichborne, la maison Ainsworth et l’histoire de Bogle sans jamais vraiment trouver de tissu conjonctif en dehors du plaisir de voir le monde à travers les yeux sardoniques de Mme Touchet ; cela, et la mesquine horreur quotidienne de fraude après fraude après fraude.

À notre époque de fraude, avec notre homme sans centre qui revient devant ses foules bien-aimées pour une autre campagne présidentielle – eh bien, il y a tellement de joie à regarder Zadie Smith déconstruire un mensonge que les défauts de ce livre n’ont peut-être pas d’importance. tout ça. Il y en a suffisamment qui fonctionnent.