The Force Unleashed est l’œuvre la plus stupide et la plus importante de Star Wars

Guerres des étoiles a été un incontournable de jeux vidéo pendant des décennies et couvrait presque tous les genres et plateformes possibles auxquels vous pouviez raisonnablement penser. Il y en a certains qui ont trouvé un écho auprès du public au fil du temps, comme l’actuel Jedi jeux de Respawn Entertainment et du Chevaliers de l’Ancienne République série de BioWare et Obsidian.

Parmi ce pedigree de titres très appréciés se trouve l’éphémère Force libérée Jeux. Son premier opus a maintenant 15 ans, et son principal argument de vente résidait dans le titre. Loin d’être le premier jeu de la franchise à permettre aux joueurs d’utiliser la Force, sa nouveauté est venue de donner aux joueurs la possibilité de l’utiliser à ce qui était alors son potentiel le plus complet et le plus violent avec des explosions télékinésiques, un contrôle mental et tout simplement en cuisinant des mecs avec Forcer la foudre. Sur le plan narratif, son objectif était quelque chose d’un peu plus grand puisqu’il tentait de relier les trilogies Prequel et Original à travers une histoire originale et un tout nouveau personnage via Tueur d’étoilesque Vador a kidnappé lorsqu’il était enfant et formé pour devenir son apprenti secret pour traquer les survivants Jedi de l’Ordre 66.

Pour une franchise avec plusieurs personnages qui ont l’impression que quelqu’un joue les favoris spécifiquement pour eux (parfois pour ledit détriment du personnage), Starkiller est le plus grand OC de tous les temps. Guerres des étoiles. Au cours du jeu original, il finit par côtoyer un certain nombre d’univers étendus et de personnages principaux, aide à relancer l’Alliance rebelle et parvient à survivre face à Vader et Palpatine bien que les deux hommes soient les meilleurs combattants à l’épée de leur temps. . Parmi ses acteurs secondaires se trouvent un amoureux qui sert de pilote à son navire, et un droïde qui prend la forme d’anciens utilisateurs de sabre laser pour entraîner son maître aux méthodes de combat.

Image: Jeux Lucasfilm

C’est très ridicule comme cette franchise peut souvent l’être, même maintenant, mais c’était aussi tout aussi attachant. À l’époque, Lucasfilm voulait réellement vendre l’idée selon laquelle Force libérée était un élément important de Guerres des étoiles des médias à égalité avec les films, d’où son exploration d’ouverture et ses lingettes de transition tirées directement des films. Mais elle voulait aussi être sa propre entreprise, ce qu’elle a fait en donnant une tournure aux capacités de la Force. Le prologue sur Kashyyyk a fait massacrer Vader donc de nombreux Wookies ont l’impression qu’ils ne sont fondamentalement rien pendant la Marche Impériale. Starkiller pouvait projeter des ennemis de l’autre côté de l’arène, attraper des combattants TIE en plein vol et même abattre un Star Destroyer, ce dernier étant un argument de vente à part entière. À l’époque, à l’âge de 14 et 15 ans, c’était le type parfait de jeu de puissance fantastique : sabres lasercomme toutes les épées, sont génialet les utiliser en tandem avec la télékinésie et la foudre pour découper des monstres et des soldats terriblement sous-préparés était la chose la plus cool qui soit.

L’original Force libérée n’était qu’un best-seller à l’époque et a donné naissance à une suite en 2010 qui n’était pas assez aussi apprécié que son prédécesseur. Même avec cela, et après que les jeux aient été déclarés non canoniques, les deux titres ont laissé une marque importante sur Guerres des étoiles Ventilateurs. Pour beaucoup, le Force libérée les jeux sont devenus un texte semi-définitif sur la façon dont ils considéraient la franchise. Si la trilogie Prequel a fait des Jedi des super-héros avec leurs backflips et leurs tournoiements au sabre laser, Starkiller était le nouveau venu présenté comme grand changement de jeu autour duquel un éditeur construirait une mini-série événementielle entière avant d’obtenir une solide série de livres solo de qualité fluctuante. Pourtant, les fans adorent Starkiller et espèrent qu’il reviendra au canon officiel sous une forme ou une autre. (Beaucoup placent leurs espoirs dans Marrok, un récent personnage aux allures d’Inquisiteur sur Ahsoka de Star Wars, étant une nouvelle version de Starkiller, qui…ça n’a pas marché.)

Pour les plus grands Guerres des étoiles franchise, il ne serait pas faux de dire que Lucasfilm a réduit les capacités de la Force en partie en réponse à Déchaîné et des personnages complètement brisés comme Starkiller. En général, vous pouvez voir comment les deux jeux ont influencé la franchise à l’avenir : Respawn’s Jedi les jeux ont un engagement similaire à ressentir comme Guerres des étoiles autant que possible, de très bons moments de power fantasy, tout en étant nettement mieux à quand et comment il utilise des caractères préexistants. Et sans les jeux, le doubleur de Starkiller, Sam Witwer, n’aurait probablement pas interprété Dark Maul dans Star Wars: La guerre des clones et Rebelles.

Image: Jeux Lucasfilm

La force libérée est complètement ridicule, mais cela lui donne un certain charme qui lui a clairement permis de perdurer au cours de la dernière décennie et demie. C’est le genre de jeu qui ne peut plus vraiment être réalisé : des jeux vidéo basés sur des marques importantes comme Guerres des étoiles soit ils doivent adhérer à un canon plus large, soit avoir leur propre vision des choses suffisamment forte pour être autonomes. Mais parfois, tu as juste besoin d’un jeu comme Force libérée exister, ne serait-ce que parce que la galaxie est plus amusante lorsqu’elle enfreint ses propres règles d’une manière joyeusement stupide, comme l’ont fait ces jeux.

Star Wars : La Force se déchaîne est jouable sur Nintendo Switch, PC, le niveau Premium de PlayStation Plus et Xbox Series X|S via une rétrocompatibilité. Au moment de la rédaction, La Force déchaînée II n’est pas sur la Switch, mais il l’est sur les deux plateformes susmentionnées.

