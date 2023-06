‘The Flash’, ‘Elemental’ déception au box-office du week-end d’ouverture

Les cinéphiles ont réparti la richesse pendant le week-end de la fête des pères à travers une liste variée de nouvelles sorties et de favoris persistants.

Les résultats mitigés ont vu des débuts décevants de « The Flash » et « Elemental », tandis que « Spider-Man: Across the Spider-Verse » a continué d’attirer les acheteurs de billets.

Warner Bros.’ Le dernier film de super-héros n’a rapporté que 55 millions de dollars au cours de son premier week-end de trois jours, bien loin des 75 à 85 millions de dollars attendus par les experts de l’industrie. Il n’a pas non plus atteint les 67 millions de dollars du premier film de DC « Black Adam » en octobre dernier.

« » The Flash « est victime de nombreux facteurs qui ont bloqué le buzz pour le film autrefois très attendu », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Robbins a souligné la controverse en cours entourant la star Ezra Miller, un manque de cohérence dans la franchise cinématographique de DC et une campagne de marketing trop ciblée qui ne ciblait que les fans inconditionnels pour l’ouverture du box-office plus faible que prévu.

« Le public a montré ces derniers mois et les années qui ont suivi » Endgame « qu’il était plus sélectif quant aux films de bandes dessinées qui gagneraient leur argent au box-office », a-t-il déclaré.

Ce n’était pas le seul film à voir une mauvaise réponse du public au cours du week-end. de Disney L’ornière de l’animation s’est poursuivie avec la sortie de « Elemental », qui devrait avoir la deuxième ouverture la plus basse de tous les films Pixar largement diffusés dans l’histoire du studio. Les estimations évaluent les débuts du film à 29,5 millions de dollars, juste plus que les 29,1 millions de dollars de « Toy Story », la toute première sortie en salles de Pixar, qui a ouvert ses portes en 1995.

« [‘Elemental’s’] des débuts médiocres sont moins surprenants », a déclaré Robbins, notant que Pixar est en train de se renommer après une série de sorties en streaming à l’ère de la pandémie.

Pixar est également confronté à une concurrence féroce de la part des studios d’animation rivaux. Les bras d’animation Illumination et DreamWorks d’Universal ont dominé le box-office avec des succès comme « The Super Mario Bros. Movie », « Puss in Boots: The Last Wish » et « Minions: The Rise of Gru ».

Et puis il y a Sony « Spider-Man: Across the Spider-Verse », qui n’a cessé d’attirer le public depuis ses débuts le 2 juin. Le film a généré environ 27,8 millions de dollars sur trois jours et a totalisé 489,3 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie le 2 juin.

« Bien qu’il n’y ait pas eu de surperformances massives de la part des nouveaux venus à grande diffusion, ce week-end s’est distingué par le grand nombre de films et la grande variété de données démographiques du public attirées par le multiplex », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

de Paramount « Transformers: Rise of the Beasts » a ajouté 20 millions de dollars supplémentaires sur le marché intérieur, « The Little Mermaid » de Disney a obtenu 11,6 millions de dollars supplémentaires de ventes de billets et « Guardians of the Galaxy: Vol. 3 » de Marvel a rapporté 5 millions de dollars supplémentaires.

Vendredi, samedi et dimanche du week-end de la fête des pères, le box-office national devrait totaliser un peu moins de 175 millions de dollars de recettes. C’est 5% de plus que le transport sur la même période en 2022 et 28% de plus qu’en 2019, selon les données de Comscore.

« Le week-end de la fête des pères, bien qu’il ne se vante pas d’avoir battu des records, a été un excellent moment pour les cinémas qui ont vu leur fortune augmenter grâce à un assortiment attrayant de films qui ont propulsé un week-end fantastique », a déclaré Dergarabedian.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.