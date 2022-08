‘The Flash’ avec Ezra Miller toujours sur la bonne voie malgré les récents scandales de l’acteur : rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“The Flash”, avec Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, continue d’avancer malgré les récents scandales et les multiples arrestations de l’acteur, selon un rapport.

Par Variété, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré qu’il était “très excité” pour le prochain film, dont la date de sortie est en juin 2023.

“Nous avons vu ‘The Flash’, ‘Black Adam’ et ‘Shazam 2′”, a déclaré Zaslav.

“Nous sommes très excités à leur sujet”, a-t-il ajouté. “Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont formidables et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs.”

Warner Bros. Discovery n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Miller a été au centre de controverses au cours des derniers mois. L’acteur a été arrêté plusieurs fois à Hawaï pour conduite désordonnée et voies de fait. Miller a également été accusé d’avoir prétendument “préparé” l’activiste de 18 ans Tokata Iron Eyes depuis qu’elle avait 12 ans avec “un comportement de contrôle sectaire et psychologiquement manipulateur”.

Des documents judiciaires déposés par ses parents en juin ont montré que le couple avait demandé au tribunal de déposer une ordonnance d’interdiction contre Miller, citant la jeune femme de 29 ans comme violente “physiquement et émotionnellement” envers leur fille.

La nouvelle “Flash” survient peu de temps après que Warner Bros. a annulé le film sœur de la franchise “Batgirl”.

Un porte-parole de Warner Bros. a confirmé que le film de DC Comics était annulé car son budget aurait augmenté à plus de 90 millions de dollars au milieu des retards de COVID-19 et des fermetures connexes.

“La décision de ne pas publier” Batgirl “reflète le changement stratégique de notre leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max”, a déclaré un porte-parole de Warner Bros. dans un communiqué au Hollywood Reporter.

Zaslav aurait défendu la décision de la société d’annuler le film sœur. “Nous n’allons pas lancer un film tant qu’il n’est pas prêt. Nous n’allons pas lancer un film pour en faire un quart, et nous n’allons pas sortir un film à moins d’y croire”, a-t-il déclaré.

Leslie Grace, qui devait jouer Barbara Gordon dans “Batgirl”, s’est rendue sur Instagram mercredi et a partagé une série d’images de films et de séquences du tournage du film de super-héros de près de 100 millions de dollars, en commençant par la légende “Querida familia!” – signifiant “Chère famille!” en espagnol.

“Dans la foulée des nouvelles récentes concernant notre film” Batgirl “, je suis fière de l’amour, du travail acharné et de l’intention que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse”, a écrit Grace.

Elle a poursuivi en disant à quel point elle se sentait vraiment “bénie” de travailler avec une équipe incroyable sur le projet, et a ajouté une note spéciale à tous les fans de “Batgirl”: “À tous les fans de Batgirl – MERCI pour l’amour et la croyance, me permettant de prenez la cape et devenez, comme Babs l’a dit le mieux, “mon propre putain de héros!”#Batgirl pour la vie!”

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.