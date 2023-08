The Flash arrive sur Max fin août

D’abord, il semblait que Le flash ne sortirait jamais, pour diverses raisons. Puis, quand il a réellement vu la lumière du jour, son temps dans les théâtres était … en quelque sorte un gâchis. Maintenant, après être un NFT et obtenant une chute surprise de VOD à la mi-juillet, le film DC Comics arrive à Max dans environ une semaine.

Vendredi prochain le 25 août, Le flash frappera Warner Bros.’ service de streaming semi-premier. Dire qu’il a eu une vie mouvementée serait probablement sous-vendre des choses. Malgré ce qui était initialement des impressions brillantes sur les médias sociaux et assez critiques solidesle film n’a tout simplement pas trouvé de public – et tandis que la liste croissante de l’acteur principal Ezra Miller controverses avant la sortie (et le choix ultérieur de WB de simplement pas parler de tout) a certainement joué un rôle là-dedans, cela ne raconte qu’une partie de l’histoire. Peu de temps après sa sortie, il n’a pas fallu longtemps pour que les gens obtiennent des tranches de Le flash sur Twitter, et les scènes souvent diffusées et partagées ne peignaient pas le film sous un jour particulièrement flatteur. Que ce soit le Flash rembourrer un bébé dans un micro-onde, la mort de plusieurs personnages principaux ou son fin camée montage (et plus précisément, OMS a été inclus), tous ces clips qui volent autour ont pratiquement coulé le film et l’intérêt de quiconque pour lui.

Alors pour ceux qui n’ont pas regardé Le flash quand c’était dans les salles ou par tout autre moyen (comme ça une fois qu’il a été mis sur Twitter), vous pourrez enfin voir de quoi il s’agissait avec ce film. Warner Bros. avait-il raison de parier à peu près tout sur Meunier et le retour du Batman de Michael Keaton ? Ou était-ce juste un film de super-héros moyen – peut-être même un film secrètement bon ? Ce sera à vous tous de décider. Au moins jusqu’à ce qu’il soit retiré du service dans environ six mois, car Warner Bros. doit économiser environ 20 $.

Pour ceux qui sont fans de médias physiques, Le flash arrivera sur Blu-Ray et DVD quelques jours plus tard le mardi 29 août.

