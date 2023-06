The Flash est le dernier film de super-héros à se plonger dans le concept du multivers, réunissant des personnages de différents films DC.

Barry Allen découvre qu’il existe un moyen d’empêcher sa mère d’être tuée, mais ses efforts font que les délais se transforment en chaos. Il doit faire équipe avec deux autres héros pour rétablir l’équilibre.

Les films du DCEU sont connus pour être liés les uns aux autres, et si vous vous demandez si The Flash a des scènes bonus à la fin du film, alors nous avons tout ce que vous devez savoir.

The Flash a-t-il une scène post-générique ?

Nous avons maintenant la confirmation que The Flash a une scène post-générique juste à la fin. Par conséquent, assurez-vous de rester à la fin du film.

Y a-t-il une suite prévue pour The Flash ?

Malgré toutes les refontes et les annulations chez DC, une suite à The Flash n’est pas hors de propos. Tout dépend peut-être de la qualité du film dans les cinémas et de la compatibilité d’une suite avec le nouveau plan directeur de James Gunn pour l’univers DC – l’intrigue multiverselle ouvre certainement beaucoup plus de portes.

De plus, il y a eu beaucoup de controverse autour d’Ezra Miller. Cependant, le réalisateur Andy Muschietti a confirmé dans une interview sur The Discourse que s’il avait son mot à dire, il ne refondrait pas le rôle de Barry Allen pour les futurs films.