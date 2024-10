The Filial Daughter孝女 de Mengyu Zhou est une tendre histoire de la féminité chinoise

« Ce n’était pas une transition facile, tout semblait étranger, de la langue à la culture », dit Mengyu, évoquant le déménagement et, par conséquent, le contexte sensible de La fille filiale孝女. « Je ne parlais pas un mot d’allemand à l’époque et ce sentiment d’isolement était écrasant », dit-elle. Au lieu de cela, elle a trouvé un langage commun dans la photographie et la connexion dans les moments d’isolement qu’offrait ce médium. « C’est devenu mon langage, un moyen de me connecter à mon nouvel environnement et d’exprimer des émotions que je ne parvenais pas encore à exprimer », dit-elle. « La photographie est devenue à la fois un exutoire créatif et un moyen de trouver ma place dans un monde qui me paraissait si lointain », notamment chez Orange.

À son retour à Wenzhou, Mengyu – désormais basée entre Paris et Berlin – traverserait la ville avec Orange. « Nous parlions de tout – de la féminité, de la famille, des relations », nous dit-elle, « ces conversations étaient à la fois fondamentales et stimulantes » – elles lui offraient un aperçu de ce que sa vie aurait pu être. « C’est à travers ces moments avec elle que la direction de La fille filiale孝女 est devenu clair », dit-elle. « Je suis très reconnaissante qu’Orange ait été à nos côtés dès le début – son courage et sa vulnérabilité en permettant que son histoire soit racontée ont été incroyablement inspirants. »

Ce ton intime et réfléchi se retrouve dans la série, capturé à travers un mélange de scènes éphémères et franches et de tableaux chorégraphiés et mis en scène. « Bien que j’aborde chaque scène avec intention, j’ai également fait de la place pour que les moments se déroulent naturellement », explique Mengyu. Ayant choisi de tourner en pellicule, elle explique que « cela m’a obligé à rester présente et à faire confiance au processus, sachant que tout ne serait pas parfait », tout en trouvant également du pathétique dans l’acte. « Cela faisait partie de la beauté, cette incertitude me maintenait dans l’instant présent, permettant à mon instinct de me guider », dit Mengyu, quelque chose qu’elle a équilibré avec un sens égal de responsabilité envers la ville et envers Orange.