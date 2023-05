The Ferryman de Justin Cronin est une dystopie technologique et climatique

NEW YORK – Justin Cronin a passé une décennie à écrire et à publier sa trilogie à succès « Passage », qui raconte une histoire radicale sur une Amérique dystopique et proche du futur envahie par les vampires.

Aujourd’hui, l’auteur de 60 ans est de retour avec son premier roman depuis série terminée avec « La Cité des Miroirs » en 2016. De quoi s’agit-il ? Une dystopie, naturellement. « The Ferryman » est sorti la semaine dernière de Maison aléatoire de pingouin.

« Je ne me suis pas assis et je me suis dit: » Je vais écrire une autre dystopie « », a déclaré Cronin à CNBC dans une interview mardi dans un restaurant animé du bas de Manhattan.

« J’écrivais d’un endroit différent, et je n’ai pas passé une minute à réfléchir à la façon dont il était différent ou similaire à » The Passage « », a déclaré Cronin, qui enseigne à l’Université Rice de Houston.

Mis à part le fait qu’ils sont tous les deux placés dans un avenir bizarre, il n’y a pas grand-chose pour relier « The Ferryman » à « The Passage ». Le nouveau livre se déroule en grande partie sur une île chic appelée Prospera, qui est le foyer pittoresque et high-tech d’une classe supérieure de cols blancs d’élite.

Il est raconté principalement à travers l’objectif du personnage principal de 42 ans, Proctor Bennett, qui aide les résidents plus âgés de l’île à « prendre leur retraite » – ce qui signifie que leurs souvenirs sont effacés et que leurs corps sont renouvelés sur une autre île plus mystérieuse juste au large de Prospera. . Bientôt, cependant, des nuages ​​​​d’orage se développent, au sens propre et figuré, alors que Proctor se rend compte que peut-être que sa vie de loisirs n’est pas ce qu’elle est censée être.

Considérez-le comme « The Tempest » de Shakespeare en passant par le classique de science-fiction des années 1970 « Logan’s Run », mais pour l’ère du métaverse, du changement climatique catastrophique et des ambitions célestes des patrons de sociétés spatiales milliardaires.

Cronin a expliqué à CNBC comment ses préoccupations concernant l’économie l’ont aidé à réaliser sa vision de « The Ferryman », a proposé ses réflexions sur la façon dont la pandémie de Covid a modifié la société et a expliqué comment une remarque de son père au cours du dîner a forgé son obsession pour la catastrophe.

L’interview suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

En quoi la dystopie est-elle différente de nos jours ? Covid a-t-il eu un effet sur la façon dont vous le voyez ?

L’une des choses que nous avons apprises de Covid est qu’une crise réelle se produit plus lentement que celles que nous aimons imaginer. C’est moins dramatique. Il y a beaucoup de temps mort. La pandémie imaginaire que j’ai créée était un vaste nuage de mort qui descend sur la planète Terre, où c’est en fait une chose lente, écrasante et décourageante qui se déroule sur de plus longues périodes. Il y a des moments de crise profonde, et puis il y a beaucoup de paperasse.

Métaphoriquement, cela correspond à la manière dont la catastrophe a changé au cours de ma vie. … La catastrophe mondiale avec laquelle j’ai grandi était quelque chose de rapide, d’englobant tout et de total, et cela a pris environ 40 minutes. Un échange nucléaire mondial du genre auquel j’ai grandi en pensant, à l’âge adulte, n’était plus envisageable. Ca ne va pas arriver. Il y avait un arrangement très précis, militaire et politique, qui n’existe plus. Ce que nous avons, ce sont ces sortes de catastrophes au ralenti, et elles sont tout aussi dévastatrices. Mais ils sont aussi à certains égards plus difficiles à défendre car vous pouvez les ignorer pendant très, très longtemps.

Les riches peuvent se permettre de mieux s’en sortir.

Ils n’ont aucune raison de changer. Tout ce qui ne va pas dans le monde peut être résolu. Le changement climatique est résoluble. Nous avons toute cette technologie. Nous pouvons le faire demain. Mais il n’y a pas de volonté politique ou de structure politique pour que cela se produise en raison du flux ascendant de capitaux vers une bande très étroite de personnes. Je ne veux pas avoir l’air d’un révolutionnaire sur CNBC, mais c’est une histoire à travers l’histoire qui ne s’est jamais bien terminée. Ça ne finit jamais bien.

Dans le roman, vous avez cette société insulaire des nantis. Et puis vous avez, à côté, entassés dans des logements insalubres, avec des salaires très bas, une population quatre ou cinq fois plus nombreuse, et certaines personnes doivent boire du vin et d’autres doivent verser du vin. Il y en a beaucoup plus qu’il n’y en a de — le terme s’est perdu — la classe des loisirs. Nous n’utilisons plus ce terme. … C’est le monde dans lequel nous vivons. Il empire d’heure en heure.

Les gens commencent à penser à des choses comme le revenu de base universel quand vous entendez parler de l’IA prenant tous ces petits boulots et tâches de bureau.

Il ne s’agira pas seulement de tâches subalternes. Je suis dans un département d’anglais du collège. Tout le monde demande ce que nous faisons à propos de ChatGPT et des articles étudiants. Je suis comme, qui s’en soucie? Nous devons réfléchir à ce qu’il en sera dans environ cinq ou dix ans, après avoir passé une décennie ici à interagir avec l’ensemble de la structure des données de l’espèce humaine. Par exemple, je suis content que ma carrière de romancière dure peut-être encore 10 ans. À un moment donné, je vais faire autre chose. Les écrivains prennent leur retraite ! Parce que je pense qu’une énorme quantité de contenu culturel, du film au roman, etc., sera produite rapidement et à peu de frais par l’intelligence artificielle.

Il y a un point d’inflexion dans « The Ferryman ». Tout est sur le point de changer dans cette société, pour ces personnages. Sur quoi avez-vous puisé pour capter la paranoïa, l’inquiétude de certains personnages et l’indifférence des autres ?

Je connais des gens comme tous les personnages du livre. Je n’ai pas eu d’argent pendant de nombreuses années, pour être parfaitement clair. Et donc j’ai connu et lié d’amitié et j’ai eu une vie peuplée de gens de tous les coins de l’économie. En tant qu’écrivain, vous devez parcourir de nombreuses rues différentes, de différentes manières, pour connaître ce genre de choses. Ce que vous apprenez à faire, c’est devenir un bon observateur du comportement humain en général. Si vous vous penchez sur un problème comme les spasmes du — vos lecteurs détestent peut-être le terme — du capitalisme avancé, tôt ou tard, vous faites que les pauvres sont fauchés et qu’ils ne peuvent plus acheter ce que vous vendez.

Selon vous, qu’est-ce qui nous amènerait au point où nous nous attaquons sérieusement aux changements climatiques et à d’autres gros problèmes?

Je ne sais pas. L’une des choses est que nous sommes changés par la technologie. Quelque chose arrive et réécrit les règles. Même là où la volonté politique est absente, même là où il y a de fortes dissuasions au changement, les choses arrivent et font bouger les choses.

Toutes les règles ont été réécrites pour tout. Vous ne pouvez même pas entrer dans un restaurant en ce moment et lire le menu sans votre téléphone. Nous avons mandaté ces technologies dans la vie des gens pour qu’ils fonctionnent, et cela creuse de nouvelles voies neuronales. Je regarde mes enfants et je sais que leur cerveau fonctionne différemment. Cela a été exacerbé par Covid, qui a joué directement dans les mains de ce changement, faisant de nous cette espèce de spectateurs d’écran.

Je pense que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant, nous allons les affronter de plus en plus jusqu’à ce que quelque chose de catastrophique se produise. Sauf pour le fait que je n’ai aucune idée de ce que l’IA va faire, et tous les paris sont ouverts. Tous les paris sont levés.