The Far Post Podcast Épisode 32

C’est un nouvel épisode de The Far Post d’ESPN!

Rejoignez Anna Harrington, Angela Christian-Wilkes, Marissa Lordanic, Samantha Lewis et l’invitée spéciale Kathleen McNamee pour discuter de la finale de l’UEFA Women’s Champions League.

Nous disséquons les meilleurs joueurs, la brillance de Barcelone et la capitulation de Chelsea. On parle aussi de la Super League européenne ratée (27:44), de l’avenir d’Emma Hayes (44:36) et cette Tweet de Sam Kerr (37:14).

