«The Family Man Season 2»: Regardez Manoj Bajpayee dans le rôle de «Minimum Guy» dans une nouvelle promo hilarante | Actualités de la série Web

New Delhi: Amazon Prime Video a dévoilé une nouvelle promo hilarante de l’émission très attendue, « The Family Man 2 ».

Dans la vidéo, Manoj Bajpayee qui joue «Srikant Tiwari» est considéré comme un «gars minimum» sur un travail de bureau, différent de son look de la première saison.

Le buzz autour de «The Family Man 2» d’Amazon Prime Video prend rapidement des proportions étonnantes. La suite du succès de 2019, « The Family Man », est la plus attendue des téléspectateurs depuis près de deux ans maintenant – depuis que l’émission a fait ses débuts sur Amazon Prime.

Depuis l’annonce de la suite, le public a tissé ses propres histoires sur ce qui va se passer, poster les événements montrés dans la première saison. Et maintenant, avec la sortie de la bande-annonce de «The Family Man 2», le battage médiatique a atteint son paroxysme.

« The Family Man » est une série dramatique d’action, qui raconte l’histoire d’un homme de la classe moyenne, Srikant Tiwari, interprété par Bajpayee qui travaille pour une cellule spéciale de l’Agence nationale d’enquête.

Cela tourne autour de la marche en corde raide de Srikant alors qu’il lutte pour trouver un équilibre entre son travail secret à bas salaire, à haute pression et à enjeux élevés et le fait d’être un mari, un père et un « père de famille ».

La série a été créée et dirigée par Raj et DK et la nouvelle saison verra Bajpayee et JK Talpade reprendre leurs rôles avec Priya Mani et Sharad Kelkar. Cette saison verra Srikant et Sharib Hashmi entreprendre une mission plus grande et plus meurtrière.

La série primée Amazon Original marque les débuts numériques de la superstar du Sud Samantha Akkineni qui rejoint le casting de l’ensemble stellaire en tant que Némésis de Srikant.

Produit par D2R Films, l’émission tant attendue sera prochainement lancée exclusivement sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à partir du 4 juin 2021.