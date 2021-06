The Family Man Season 2: Manoj Bajpayee vs Samantha Akkineni est une émission gagnant-gagnant pour les fans! | Buzz News

L’HOMME DE FAMILLE SAISON 2

DIRECTEUR : Raj & DK et Suparn S Verma

DISTRIBUTEURS : Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharib Hashmi, Sharad Kelkar et Gul Panag parmi plusieurs autres

Mettant fin à une attente d’un an des fans, le thriller d’action d’espionnage très attendu de Manoj Bajpayee « The Family Man Season 2 » est sorti à minuit (3 juin), un jour avant sa sortie prévue. L’original d’Amazon Prime Video est non seulement à la hauteur des attentes très élevées des fans inconditionnels, mais donne également le rythme à la saison 3.

Manoj Bajpayee est dans son confort en tant que Srikant Tiwari, un homme de la classe moyenne, travaillant pour une cellule spéciale de l’Agence nationale d’enquête. Sa présence d’esprit et sa rapidité sont montrées dans un ordre superlatif. Dans la saison 2, nous pouvons jeter un coup d’œil à l’intérieur du nouveau voyage de Srikant après qu’il a abandonné son travail très secret de « pompage d’adrénaline » consistant à sauver le pays et a rejoint une entreprise informatique. Mais rappelez-vous, il est Srikant Tiwari, ne peut pas être paralysé dans une vie mondaine pendant longtemps.

Tout au long, le compagnon constant de Srikant, JK, joué par Sharib Hashmi, s’assure que son enthousiasme pour les forces ne meurt pas (même s’il est quelque part caché sous le sentiment de partager les responsabilités familiales). Il commence en quelque sorte ses activités de trou et de coin, essayant de trouver du réconfort dans ce qu’il fait le mieux – travailler sur une mission secrète.

Mais maintenant, les enjeux sont plus élevés alors que les rebelles tamouls sri-lankais prévoient d’assassiner le Premier ministre indien et comment Srikant est personnellement impliqué dans le réseau de mensonges, de drames et d’actions est ce qui fait de lui un « homme de famille », après tout.

Ne pas donner de spoilers, ici!

Les créateurs Raj Nidimoru et Krishna DK ont une nouvelle fois prouvé leur maîtrise du métier. Une écriture brillante, un casting parfait et des performances sans effort portent ‘The Family Man 2’ un cran plus haut.

La superstar du Sud, Samantha Akkineni, fait ses débuts dans le numérique en tant que Raji puissant mais intrigant. Elle incarne le soldat rebelle chargé de réaliser l’assassinat et quel portrait et quelle impression !

À certains endroits, c’est Manoj Bajpayee contre Samantha Akkineni, ce qui en fait un accord gagnant-gagnant pour les fans. Le drame politique complexe est entremêlé d’émotions diverses, de flashbacks et d’une brève histoire de ce qui fait de Raji un chef terroriste.

Le public sera accroché, réservé et cuisiné par le séjour palpitant de ce père de famille. Si Moosa ne vous quitte pas, Raji restera plus longtemps dans l’esprit et le cœur des téléspectateurs.

Aucune émission n’est parfaite et chacun peut trouver des éléments excessifs, inutiles ou des obstacles à la narration linéaire, mais « The Family Man Season 2 » de Raj Nidimoru et Krishna DK obscurcit clairement plusieurs autres versions numériques, faisant de cet Original un must pour binge-watch.