The Family Man Saison 2: Cours intensif de Manoj Bajpayee sur le fait d’être papa cool, mari parfait et ami Actualités de la série Web

New Delhi: La nouvelle saison de The Family Man a une plus grande échelle, des enjeux plus élevés et un ennemi plus féroce. Le personnage de Manoj Bajpayee, Srikant Tiwari, est devenu un espion de classe mondiale tout en maintenant sa vie minimale à la maison. Vous voulez savoir comment il fait tout cela? Croyez-le de M. Tiwari lui-même, alors qu’il nous donne un cours intensif sur le fait d’être le papa le plus cool de Dhriti et Atharv.

Voici comment Manoj Bajpayee alias Srikant Tiwari a joué le mari parfait à Suchitra.

Et, l’ami parfait de son partenaire dans le crime JK.

Créée et produite par Raj et DK, la nouvelle saison de The Family Man met en vedette Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharib Hashmi, Shreya Dhanwanthary, Sunny Hinduja, entre autres.

Produit par D2R Films, la série tant attendue Amazon Original sera lancée exclusivement sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à partir du 4 juin 2021.

Le spectacle présente également une distribution incroyable du cinéma tamoul, y compris Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.