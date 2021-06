‘The Family Man 2’ sort à minuit, Manoj Bajpayee l’appelle son ‘projet difficile pour le moment’ | Nouvelles de la série Web

Mumbai: La deuxième saison très médiatisée de « The Family Man » devrait sortir le 4 juin. La star principale de l’émission, Manoj Bajpayee, s’est rendue jeudi sur Instagram pour rappeler aux fans la date de sortie.

« L’homme de famille saison 2 4 juin », a déclaré une image que Manoj a publiée sur Instagram.

À côté de l’image, il a écrit : « Alors le jour est enfin arrivé ?

La saison 2 tombe à minuit. Et une chose est extrêmement claire : The Family Man appartient désormais à vous, au public et à tous ses fans. Nous restons à jamais humiliés par tout l’amour que nous avons reçu. #TheFamilyMan2 @rajndk @PrimeVideoIN pic.twitter.com/fNEJrmH4dT – manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) 3 juin 2021

« Chaque cinéaste a une histoire à raconter à la fin de chaque projet sur ses hauts et ses bas. Pour nous, The Family Man Season 2 s’est avéré être notre projet le plus difficile à ce jour.

« Ce sont des moments difficiles pour nous tous. Il n’y a personne parmi nous qui n’ait pas été touché par la perte et la souffrance. Alors que nous pleurons la perte tragique de vies humaines, nous sommes reconnaissants pour les actions héroïques et le courage des travailleurs de première ligne et de tous ceux qui travaillent sans relâche pour fournir de l’aide pendant ces périodes.

« Pour nous tous, rester positif et optimiste a probablement été le plus difficile. La seule chose qui nous a permis de traverser tout cela est l’amour et l’appréciation constants (et la pression constante) que nous avons reçus de chacun de vous, » il a écrit.

L’acteur a ajouté: « Après avoir traversé une pandémie et deux blocages, nous sommes éternellement redevables à notre fabuleux casting, équipe et équipe Prime Video qui ont persévéré tout au long de tout cela. »

Il a conclu en disant que la série appartient désormais au public.

« La saison 2 tombe à minuit. Et une chose est extrêmement claire : The Family Man vous appartient désormais, au public et à tous ses fans. Nous restons à jamais humiliés par tout l’amour que nous avons reçu », a conclu Manoj.