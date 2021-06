The Family Man 2 : Quand Chellam monsieur a photobombé la photo d’Arvind et Suchitra ! | Buzz News

New Delhi: l’un des personnages étonnants de The Family Man 2, monsieur Chellam a encore une fois accaparé tous les feux de la rampe. Eh bien, ce n’était pas un événement planifié, mais c’est arrivé et les internautes ont éclaté de rire.

Ainsi, récemment, Sharad Kelkar, qui a joué le rôle d’Arvind dans la série, a partagé une photo avec Priyamani, qui a essayé le rôle de Suchitra sur son réseau social. Alors que les fans appréciaient leur alchimie dans la série, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est Chellam monsieur en toile de fond de la photo. Eh bien, la photo est devenue virale sur les réseaux sociaux car Chellam monsieur a photobombé la photo principale alors qu’il se tenait dans un coin du cadre avec un téléphone à la main.

Réagissant à ce sujet, Sharad a écrit: « Je déteste les photobombers mais chellam monsieur, je vous aime

@pillumani @rajanddk @bajpayee.manoj @thefamilymanonprime #thefamilyman2 #amazonprime #photobomb #funnymemes #drôle @iamsumankumar.. »

Le sens de l’humour plein d’esprit de Sharad a laissé ses fans divisés. Interprété par l’acteur tamoul Uday Mahesh, le rôle de Chellam monsieur a eu un impact énorme sur le public.

Dans la série, Uday Mahesh a joué le rôle de Chellam Sir, qui était un membre à la retraite de la NIA – National Investigation Agency, et a aidé Srikant dans toutes les situations cruciales de la série.

Les internautes ont été tellement impressionnés par l’acteur principal qu’ils ont commencé à le traiter de super-espion humain et l’ont même comparé à Google. De nombreux mèmes ont été créés sur lui et il est devenu si populaire auprès du personnage qu’il est devenu un nom familier.

La série d’action-thriller ‘The Family Man Season 2’ a été créée et produite par Raj et DK, la saison 2 met en vedette Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharib Hashmi, Shreya Dhanwanthary, Sunny Hinduja, entre autres.

Le spectacle présente également une incroyable distribution du cinéma tamoul, dont Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N Alagamperumal.