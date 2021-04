Marvel est l’un des plus gros tirages de Disney Plus, avec une multitude d’émissions en direct prévues pour être diffusées au cours des prochaines années. Le Falcon and the Winter Soldier a été l’un des premiers à être diffusé, après l’ex-soldat volant Sam Wilson (Anthony Mackie) et le meilleur ami et ancien ennemi de Cap, Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Ce n’est qu’une des nombreuses émissions qui fait partie intégrante de la phase quatre du MCU, avec plus de dix autres titres confirmés pour 2021 et au-delà. Tous les épisodes sont maintenant diffusés, mais reviendra-t-il pour plus? Nous avons foré Internet pour tous les détails dont vous avez besoin.