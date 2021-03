Anthony Mackie comme Sam Wilson et Sebastian Stan comme Bucky Barnes dans Le faucon et le soldat de l’hiver. | Gracieuseté de Marvel

Les problèmes tels que le loyer, les factures et les traumatismes continus n’ont pas disparu lorsque les Avengers ont vaincu Thanos.

Après avoir regardé le premier épisode de la dernière série Disney + de Marvel, Le faucon et le soldat de l’hiver, Je me suis demandé pourquoi les Avengers ne se sont jamais syndiqués.

Toutes ces années d’heures supplémentaires, fractures, commotions cérébrales, frais de soins de santé, TSPT, voyages, pas de jours de vacances, pas d’assurance-vie convenable, des forfaits téléphoniques non subventionnés – sauver le monde avait un coût humain. Et ce que j’ai appris de Le faucon et le soldat de l’hiver est-ce que même s’ils ont travaillé aux côtés de l’un des hommes les plus riches de la planète (Tony Stark de Robert Downey Jr., alias Iron Man) et ont sauvé l’univers de Thanos, Falcon, le soldat de l’hiver et le reste des héros les plus puissants de la Terre. pas même compensé.

Alors que la série télévisée Marvel parle de ses deux héros titulaires – des héros qui ont passé la majeure partie de la dernière décennie à jouer aux ailiers de Captain America – il s’agit également de ce à quoi ressemble vraiment la vie d’un Avenger. Il aborde certaines questions sur qui paie les Avengers (la réponse est personne, vraiment) ainsi que sur l’existence quotidienne d’un super-héros dans le monde réel.

Mais en particulier, la série explore le genre de monde dans lequel tous ces héros reviennent après les événements de Avengers: Fin de partie.

Il s’avère que vaincre l’être le plus monstrueux de l’univers était vraiment bien, mais les maux du monde réel ne se sont pas miraculeusement transformés en poussière quand Thanos l’a fait. Il y a encore des factures à payer, des emplois à travailler et des enfants à prendre en charge. Et avec tous ces downers terrestres, qu’y a-t-il à gagner à être un super-héros?

Je suppose que Falcon et Winter Soldier, à travers leurs aventures sur la nouvelle série, essaieront de répondre à certaines de ces questions et de me convaincre qu’être un héros non syndiqué en vaut la peine. Marvel n’a mis à la disposition des critiques que le premier épisode de la série avant ses débuts le 19 mars, mais il révèle les thèmes de base de la série. Voici quelques réflexions sur la première et un indice de ce à quoi vous attendre.

Le faucon et le soldat de l’hiver n’est pas une évasion

Il n’y aura aucune erreur Le faucon et le soldat de l’hiver pour la boîte de puzzle élégante qui était WandaVision, Le premier spectacle Disney + de Marvel et fait l’objet de nombreuses discussions et débats. Tout est plus simple.

Il n’y a pas de méta vanité, il n’y a pas de costumes élaborés, il n’y a pas vraiment de sens des hijinks magiques. Bien sûr, c’est toujours une série Marvel, il n’y a donc aucune garantie que rien de surnaturel ne se passe. Mais Le faucon et le soldat de l’hiverr ressemble littéralement à une histoire sur Falcon et le soldat de l’hiver.

Le spectacle a lieu des mois après Fin du jeu, qui le place également chronologiquement après WandaVision (ce dernier se déroule quelques semaines seulement après la défaite de Thanos, tous ceux qui ont disparu dans le Snap sont récemment revenus sur Terre).

Dans le premier épisode, nous rattrapons Sam Wilson d’Anthony Mackie, alias Falcon, qui est devenu une sorte de pigiste du gouvernement. Il aide l’armée de l’air dans des missions secrètes. Mais il ne le fait pas en tant que prochain Captain America – une surprise, car Fin du jeu a conclu avec Steve Rogers passant son emblématique bouclier de vibranium à Sam. Ce bouclier et l’héritage qu’il représente pèsent sur Sam, et l’épisode pose la question de savoir s’il sera capable d’équilibrer son propre estime de soi, de surmonter son doute de soi et de devenir le héros que Rogers voulait qu’il soit. .

Pendant ce temps, Bucky Barnes de Sebastian Stan, alias le soldat de l’hiver, est aux États-Unis et tente de surmonter son traumatisme. Quelqu’un l’a mis en place avec un thérapeute – une décision absolument géniale et de bon sens du type que nous voyons rarement dans l’univers cinématographique Marvel – et Bucky essaie de se faire pardonner avec toutes les personnes qu’il a mal faites. Le problème est que Bucky a passé beaucoup de temps en tant qu’assassin HYDRA entraîné, augmenté et soumis au lavage de cerveau qui a également 100 ans. Essayer de compenser tout le chagrin qu’il a causé pourrait facilement devenir incontrôlable et inclure des générations de personnes dont il a ruiné la vie.

Si vous êtes Bucky, à quel moment décidez-vous de faire de votre mieux? Pouvez-vous jamais arrêter? Et les torts réparateurs compenseront-ils jamais toute la douleur que vous avez causée? Le faucon et le soldat de l’hiver veut clairement explorer ce genre de questions, et à en juger par le titre, il semble que Falcon et le soldat de l’hiver trouveront une sorte de paix l’un dans l’autre, malgré leurs luttes respectives.

L’émission décrit les conséquences réelles du Snap

Les trucs les plus fascinants de Le faucon et le soldat de l’hiverLe premier épisode de ce film est sa construction du monde. Bien que nous ayons vu des aperçus du poste-Fin du jeu réalité dans Spider-Man: loin de chez soi et WandaVision, ni l’un ni l’autre ne nous a donné un avant-goût substantiel de la façon dont Snap de Thanos et le snapback ultérieur d’Iron Man ont changé la vie sur Terre.

Les gens ont perdu leur existence pendant cinq ans – et quand ils sont revenus, ceux qui sont restés ont peut-être évolué sans eux.

Le faucon et le soldat de l’hiver jouets avec l’idée de ce à quoi cela ressemblerait pour les gens ordinaires. Les banques ne veulent pas accorder de prêts aux personnes qui ont été touchées par le Snap parce qu’elles n’avaient pas gagné de revenus au cours de sa durée de cinq ans. Ces mêmes personnes n’ont pas non plus de travail vers lequel revenir, et leurs relations avec leurs amis et leurs proches ont été considérablement affectées, si elles sont encore intactes. Imaginez revenir pour constater que votre conjoint s’est remarié. Imaginez aller à un rendez-vous avec quelqu’un qui n’existait pas depuis cinq ans. Imaginez trouver un logement ou demander une assurance maladie.

Il y a, bien sûr, des implications mondiales aussi.

Avec de vastes changements de population, les gouvernements de certains pays pourraient désormais être radicalement différents. Une diminution de 50% de la population mondiale affecterait non seulement les citoyens ordinaires, mais aussi les alliances et les rivalités de divers pays. Des organisations vilaines comme HYDRA et AIM seraient également touchées, et il est possible que de nouvelles organisations aient surgi pour profiter du chaos.

Lorsque les Avengers ont vaincu Thanos et ramené tous ceux qui avaient disparu dans le Snap, leur retour ne signifiait pas que tous les problèmes du monde étaient résolus. Grâce aux Avengers, beaucoup de gens ont désormais une seconde chance dans la vie. Mais ces secondes chances, même pour des Avengers tels que Falcon et le soldat de l’hiver, ne seront pas nécessairement des expériences heureuses pour toujours.

Il est bien trop tôt pour juger Le faucon et le soldat de l’hiver



Les critiques n’ont eu accès qu’au premier épisode de la série avant ses débuts, donc tout jugement en ce moment sera prématuré. Considérez comment WandaVision a commencé comme un hommage aux sitcoms vintage et s’est terminé par des prophéties sur le multivers, la déformation de la réalité et la magie du chaos.

Cela dit, Sebastian Stan et Anthony Mackie ont tous deux une tonne de charme et de charisme, et les thèmes avec lesquels Marvel travaille ici – essayant de montrer le travail quotidien de faire face au Snap, les débuts des idées de Sam sur l’héritage et la façon dont la race peut jouer un rôle dans il, comment les super-héros gèrent les traumatismes – n’ont pas encore vraiment été exploités au sein du MCU. Il y a assez d’histoire pour que les fans purs et durs et occasionnels reviennent pendant au moins quelques épisodes.

Le faucon et le soldat de l’hiver premières le vendredi 19 mars sur Disney +.