The Fabelmans, Bardo, Armageddon Time : Tout le monde fait ses films de mémoire

Un film peut faire un excellent mémoire, car chaque film est un tour. Un film vous donne l’impression d’avoir vécu quelque chose, même si ce n’est pas le cas ; cela vous donne des souvenirs viscéraux de choses qui ne vous sont pas arrivées, d’une manière qu’elles n’auraient jamais pu arriver. Comme Federico Fellini l’a dit à Rolling Stone en 1984, “Le cinéma utilise le langage des rêves : les années peuvent passer en une seconde et vous pouvez sauter d’un endroit à un autre. C’est un langage fait d’images. Donc, si vous voulez amener un public dans votre propre histoire, il n’y a pas de meilleur moyen que de l’amener à vivre à l’intérieur pendant quelques heures, comme si c’était une vie dont il rêvait.

Les cinéastes reconnaissent intuitivement ce potentiel. Ils savent aussi qu’il est beaucoup plus intéressant de ressentir l’émotion de l’expérience de quelqu’un que d’être soumis à un récit sec des faits, comme dans les documentaires les moins imaginatifs. Pendant la majeure partie de l’histoire du cinéma, les réalisateurs ont joué avec le médium comme moyen de mettre leurs propres souvenirs à l’écran.

Mais si le cinéma de mémoire s’est produit dans le passé, il est maintenant en plein essor. En 2019, il y avait Rome, tiré des souvenirs d’Alfonso Cuarón de son enfance à Mexico. L’année suivante, le film de Joanna Hogg Le souvenir recréé de manière complexe les souvenirs de jeunesse de Hogg, et a été suivi par 2021 Le Souvenir Partie II. L’année dernière, Belfast nous a donné un aperçu sentimental sans vergogne de l’enfance de Kenneth Branagh. Vous pourriez appeler ces autofictions – des histoires si légèrement romancées que nous sommes censés savoir qu’elles sont la vérité – mais dans le cas du film, dans lequel il y a un peu plus d’espace entre le créateur et la création, c’est fondamentalement une distinction sans différence.

Cette année – eh bien, vous ne pouvez pas lancer une pierre sans toucher un mémoire. Steven Spielberg, habitué à dessiner sur sa propre vie pour ses films, vient enfin de réaliser un mémoire avec Les Fabelman, explorant le divorce de ses parents et ses propres tentatives de jeunesse pour comprendre le monde et ses propres peurs, à travers des films. Alejandro Iñárritu bardo est l’histoire d’un cinéaste et journaliste mexicain en crise existentielle. Mia Hansen-Love’s Un beau matin, sur une histoire d’amour tumultueuse, porte les marques distinctives de sa propre biographie. Et Joanna Hogg revient cette année avec La fille éternellequi existe dans le monde de Le souvenir, alors qu’elle se débat avec le fret émotionnel et éthique de faire un film sur sa propre mère.

Une vedette dans le domaine, James Gray’s heure d’Armageddon exécute le tour difficile de nous laisser entrer dans l’enfance de Gray dans le Queens à la fois du point de vue nostalgique brillant de l’enfant et de son propre point de vue d’adulte. Il voit à la fois la relation compliquée de sa famille avec la classe, les privilèges et la race tels qu’ils lui apparaissaient alors et ce qu’il ressent à leur sujet maintenant, en tant qu’adulte. Le film enfile l’aiguille et nous ouvre également ces perspectives.

Un carambolage de ce genre ne peut pas être qu’une coïncidence. Une explication du phénomène pourrait être qu’un ensemble vieillissant de réalisateurs est naturellement enclin à revenir sur leur vie, en particulier à une époque de bouleversements culturels. Gray, par exemple, utilise heure d’Armageddon comme une fenêtre sur notre temps, reliant passé et présent. Pourtant, tous ces films ne sont pas des retours d’anciens réalisateurs; cette réponse semble trop simple.

Cela est encore démontré par deux films de réalisateurs d’une trentaine d’années cette année. La cathédrale recrée de manière exquise la propre jeunesse du réalisateur Ricky D’Ambrose, jusqu’au tournage dans sa maison familiale, comme un moyen de comprendre son père. De même, Charlotte Wells Après-soleilvedette à Cannes, reconstitue les souvenirs d’un voyage qu’elle a fait avec son père lorsqu’elle était adolescente et ressemble à une tentative non seulement de comprendre, mais de pardonner.

Il y a d’autres indices intéressants. Dans la plupart de ces films, le protagoniste est un remplaçant du réalisateur, un personnage légèrement fictif qui porte généralement un nom différent. L’avatar de Hogg s’appelle Julie Harte. Celui de Spielberg s’appelle Sam Fabelman. Dans La cathédraleD’Ambrose nomme son protagoniste Jesse Damrosch. bardoLe protagoniste de s’appelle Silverio Gama.

C’est un mouvement que les auteurs de fiction utilisent parfois pour créer de la distance ou de l’humour dans un récit, et ici cela fonctionne pour nous faire réfléchir au personnage qu’ils créent. Nous sommes censés savoir qu’il s’agit du réalisateur et non du réalisateur – un souvenir que le réalisateur a d’eux-mêmes, plutôt que de lui-même. C’est une chose facile à comprendre; notre passé ressemble plus à des personnes que nous avons connues qu’à des personnages sur un continuum avec nous-mêmes. Et pourtant, il est maniéré, vous faisant savoir que vous regardez un film, pas seulement les films personnels de quelqu’un.

En d’autres termes, c’est une technique métafictionnelle, attirant votre attention sur la forme comme sur le fond, et ce n’est pas toujours la seule. Spielberg s’amuse avec la métafiction dans Les Fabelmanglissant quelques blagues visuelles et verbales dans le film qui vous rappellent que le personnage que vous regardez a grandi pour faire ce film, et que c’est sa propre tentative de surmonter les peurs qui l’accompagnent depuis qu’il est un garçon.

Ou il y a L’Irlandais, le moins littéraliste du lot, dans lequel Martin Scorsese réévalue (par procuration) son héritage, tant professionnel que personnel. Utilisant les mémoires d’une autre personne comme moyen d’explorer sa propre vie, Scorsese a un personnage joué par son collaborateur régulier Robert De Niro pour se défendre: il vit un film entier et conventionnel de Scorsese, puis pivote dur pour réévaluer l’histoire dont il a parlé. lui-même toute sa vie. Cette prise de conscience passe par un personnage du film, et son réveil semble clairement tiré de la vie réelle.

L’autofiction, des histoires à peine fictives basées sur la vie de l’auteur, était un mot à la mode récent dans le monde littéraire, vous pouvez donc connecter ces techniques à cette tendance. Mais chaque fois que nous parlons de l’art du cinéma, nous devons nous rappeler que c’est une entreprise. Il y a donc une autre raison possible : la récente surabondance d’argent versée aux cinéastes pour des “projets personnels” par les entreprises de streaming, notamment Netflix. Cette tendance est en déclin maintenant, mais tant qu’elle a duré, elle a favorisé un environnement dans lequel les cinéastes pouvaient simplement essayer de faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant, pour une raison quelconque. Peut-être qu’ils étaient trop chers ou trop longs, ou que les dirigeants de studio (jamais les gens les plus imaginatifs ou les plus en contact du secteur) ne pensaient que personne s’en soucierait. Obtenir un chèque en blanc est aussi bon qu’un bordereau d’autorisation pour aller de l’avant et faire ce film personnel.

Il y a aussi le fait que ces projets suscitent souvent des récompenses, en particulier pour les cinéastes déjà en vue. Quelque chose dans la façon dont ils nous font penser à eux non seulement comme des “histoires”, mais films les faire se sentir importants, monumentaux, sérieux, voire épiques. Cela peut bien les préparer pour les récompenses de fin d’année – ce sont des films qui moyenne quelque chose, et vous pouvez le sentir.

Pourtant, aucun de ceux-ci ne fournit une explication complète, probablement parce qu’il n’y en a pas une facile. (Par exemple, un certain nombre des plus grands films, y compris Les Fabelman, l’époque d’Armageddonet Belfast, ne sont pas financés par des streamers.) En fin de compte, les films de mémoire réussissent parce que nous les regardons, ou du moins nous pensons que nous devrions le faire. Memoir ne concerne pas seulement l’auteur; il s’agit du lecteur, nous donnant un moyen de comprendre nos propres vies à travers l’histoire de quelqu’un d’autre. Il existe de nombreux mauvais souvenirs, mais un bon peut être transformateur. Et vivre les souvenirs de quelqu’un d’autre à l’écran peut vous donner l’impression de les avoir vécus vous-même. Vous pourriez mieux vous comprendre grâce à quelqu’un d’autre – un Irlandais, peut-être. Si vous avez de la chance, cela peut changer votre vie.

