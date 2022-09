The Executive Geek célèbre son premier anniversaire en coupant le ruban – Shaw Local

BATAVIA – L’Executive Geek a célébré le premier anniversaire de sa fondation avec une cérémonie d’inauguration avec la Chambre de commerce de Batavia le jeudi 22 septembre sur les marches du bureau de la Chambre de Batavia, 106 W. Wilson St.

Le maire Jeffery Schielke a présidé la célébration aux côtés de la propriétaire Heather Kwitschau et de son mari, Jeremy. La célébration a également réuni un certain nombre de sympathisants de la Chambre de commerce de Batavia, des élus de Batavia, des propriétaires d’entreprises voisines et des amis, selon un communiqué de presse de la Chambre de Batavia.

L’Executive Geek maintient un bureau virtuel, se concentrant sur la comptabilité pour les organisations à but non lucratif. En un an, Kwitschau a construit une équipe virtuelle qui prend en charge les clients à travers les États-Unis. L’équipe comprend Christina Durrant de Fox Valley, Yesenia Pedraza de Floride et Laurie Coia de l’Iowa. Pour plus d’informations sur l’Executive Geek et les services qu’il propose, visitez theexecutivegeek.com ou retrouvez sa page sur Facebook.

Contactez Kwitschau au 406-848-4335(GEEK) ou info@theexecutivegeek.com.