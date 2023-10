« The Eras Tour » de Taylor Swift se hisse à la première place du box-office

Les salles de cinéma se sont transformées en salles de concert ce week-end alors que les Swifties ont apporté leurs mouvements de danse et leurs bracelets d’amitié dans les multiplexes à travers le pays. Cet enthousiasme sans précédent a contribué à propulser « Taylor Swift: The Eras Tour » à une première place massive entre 95 et 97 millions de dollars en Amérique du Nord, a annoncé dimanche AMC Theatres.

Il s’agit sans doute de la plus grande ouverture pour un film de concert de tous les temps et, sans tenir compte de l’inflation, il a rapporté plus que les 73 millions de dollars de « Justin Bieber : Never Say Never » gagnés en 2011. En dollars d’aujourd’hui, cela équivaudrait à environ 102 millions de dollars. Et s’il se situe dans la partie supérieure des projections lorsque les totaux seront publiés lundi, cela pourrait être la plus grande ouverture d’octobre jamais enregistrée. Celui à battre est « Joker », lancé à 96,2 millions de dollars en 2019.

Une expérience unique en matière de distribution, des prix élevés, le pouvoir des stars et une étiquette lâche au cinéma – plus de danse et de cris que la première de Star Wars – en ont fait un succès indéniable. Compilé à partir des spectacles d’été de Swift au SoFi Stadium de Californie du Sud, le film a été projeté dans 3 855 lieux nord-américains en commençant par des avant-premières « surprises » jeudi soir. Ces horaires ont contribué à augmenter la somme de la première journée à 39 millions de dollars, soit le deuxième plus gros montant jamais enregistré pour le mois d’octobre, derrière les 39,3 millions de dollars de « Joker ».

Swift, qui a produit le film, a parcouru le système des studios hollywoodiens pour distribuer le film, concluant un accord directement avec AMC, la plus grande société d’exploitation aux États-Unis. Avec ses 274 millions d’abonnés sur Instagram, Swift n’avait guère besoin d’une campagne marketing traditionnelle pour faire passer le message.

Beyoncé a conclu un accord similaire avec l’exploitant pour » Renaissance : A Film By Beyonce « , qui ouvrira ses portes le 1er décembre. Les deux superstars ont posé ensemble lors de la première de » The Eras Tour » plus tôt cette semaine à Los Angeles.

« The Eras Tour », réalisé par Sam Screw, n’est pas seulement diffusé sur les écrans AMC. La société, basée à Leawood, Kansas, a travaillé avec ses partenaires de sous-distribution Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis et Cineplex pour projeter le film dans plus de 8 500 salles de cinéma dans le monde, dans 100 pays.

Elizabeth Frank, vice-présidente exécutive de la programmation mondiale et directrice du contenu d’AMC Theatres, a déclaré dans un communiqué qu’elle était reconnaissante envers Taylor Swift.

« Sa performance spectaculaire a ravi les fans, qui se sont déguisés et ont dansé tout au long du film », a déclaré Frank. « Avec d’énormes recommandations et des fans achetant des billets pour voir ce film-concert à plusieurs reprises, nous prévoyons que le film-concert ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ sera diffusé devant un large public dans les semaines à venir. »

La tournée des stades, qui se poursuit à l’échelle internationale, a fait planter le site Ticketmaster et les prix de revente sont devenus astronomiques. Pollstar prévoit que cela rapportera environ 1,4 milliard de dollars. Le film-concert offrait aux fans à la fois de meilleures places et un moyen beaucoup plus abordable de voir le spectacle pour la première ou la cinquième fois. Les prix sont plus élevés que la moyenne nationale, à 19,89 $, qui fait référence à son année de naissance et à son album de 2014, et se rapprochent de 29 $ pièce pour les écrans grand format haut de gamme comme IMAX. Même ainsi, ils coûtent nettement moins cher qu’une place à l’un des spectacles du stade.

Les horaires sont également plus limités qu’un blockbuster hollywoodien standard, mais AMC en garantit au moins quatre par jour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches dans tous les sites AMC aux États-Unis. De nombreux sites ont également précisé qu’il n’y avait aucun remboursement ni échange. Et les fans devront attendre un peu pour que « The Eras Tour » soit disponible en streaming – une partie de l’accord AMC prévoyait une diffusion théâtrale exclusive de 13 semaines.