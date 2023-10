Il y a des histoires de fantômes, de hantises et d’activités inexpliquées, puis il y a l’histoire du Poltergeist d’Enfield.

Une nouvelle offre d’Apple TV+, juste à temps pour Halloween, explore l’activité paranormale supposée qui a envahi la paisible banlieue londonienne d’Enfield, au Royaume-Uni, à la fin des années 1970, et c’est loin d’être votre histoire de fantômes banale.

Entre 1977 et 1979, Peggy Hodgson, mère célibataire, et trois de ses quatre enfants – en particulier Janet, 11 ans – semblaient avoir reçu la visite de ce qu’eux-mêmes et bien d’autres pensaient être un esprit frappeur.

C’est devenu l’une des histoires de fantômes les plus déterminantes du siècle dernier, compte tenu du traitement hollywoodien dans le film de James Wan. La Conjuration 2ainsi que d’innombrables autres documentaires, pièces de théâtre et émissions spéciales d’actualité.

Maintenant, Le Poltergeist d’Enfield donne au sujet une exploration plus réfléchie et créative, en donnant vie aux centaines d’heures de bandes audio en les doublant dans des scènes interprétées par des acteurs. Cette approche créative synchronisée sur les lèvres, ainsi que la reconstitution fastidieuse de l’intérieur terne du 234 Green Street (typique des logements sociaux britanniques à l’époque) plongent les spectateurs dans la maison et l’époque où les événements troublants ont eu lieu.

À travers le docudrame en quatre parties, la combinaison d’images réelles, d’entretiens avec les personnes impliquées et de recréations mises en scène en font un spectacle convaincant pour toute personne intéressée par le paranormal, ou pour tous ceux qui veulent juste être un peu effrayés pendant cette période. période obsédante de l’année.

Un véritable cauchemar prend forme

En 1977, Penny Hodgson, une mère divorcée, a appelé la police métropolitaine de Londres après qu’elle et trois de ses enfants aient remarqué des phénomènes très étranges dans leur maison mitoyenne à deux étages : de lourds meubles glissaient tout seuls sur le sol et d’étranges coups sur le mur, principalement au niveau du sol. nuit.

Janet Hodgson, alors âgée de 11 ans, et sa sœur Margaret, âgée de 13 ans, semblaient subir le poids de l’étrange activité qui régnait dans la chambre qu’elles partageaient, lits côte à côte. Des chaises se sont renversées et des objets ont volé, ainsi que d’autres événements inexpliqués mais effrayants.

Bien qu’ils aient vu une chaise « vaciller et glisser » lors de leur visite à la maison, la police a dit à Penny que parce que cette activité étrange n’était pas un crime, ils ne pouvaient pas lui être d’une grande aide. Ne sachant pas vers qui se tourner, Penny a contacté la Society from Psychical Research (SPR), un groupe britannique connu pour enquêter sur les activités paranormales.

Au cours des deux années suivantes, Maurice Grosse, inventeur et chercheur amateur en paranormal au SPR, s’est intégré dans la maison Hodgson, documentant les événements étranges et enregistrant plus de 200 heures d’audio, y compris des entretiens avec chaque membre de la famille au cours de cette période. temps.

Au fil du temps, l’activité dans la maison s’est intensifiée et est devenue de plus en plus violente. Grosse, qui restait souvent dans le salon du rez-de-chaussée après que la famille se soit couchée, a capturé l’audio de nombreux événements en temps réel. Pour ne citer qu’un exemple, ses cassettes ont documenté une époque où les rideaux du côté de la pièce où se trouvait Janet se sont glissés autour de son cou, essayant de l’étrangler.

Une nuit, alors qu’il répondait à l’une des nombreuses perturbations, une boîte en carton qui se trouvait sur le sol de la chambre s’est envolée et l’a frappé directement au visage.

Alors que les événements inexpliqués devenaient de plus en plus fréquents et que Janet devenait de plus en plus terrifiée, la famille a décidé de dormir tous ensemble dans la même chambre.

Grosse, quant à lui, se rendant compte qu’il était légèrement hors de sa ligue, a appelé du renfort.

Une enquête approfondie

Parmi ceux vers qui il s’est tourné pour obtenir de l’aide figuraient un autre membre du SPR, Guy Playfair, un écrivain qui croyait pleinement au paranormal et avait plus d’expérience dans les enquêtes, et Daily Mirror le photojournaliste Graham Morris, qui avait déjà visité la maison alors qu’il était en mission et a déclaré avoir été frappé à la tête par une brique Lego qui avait mystérieusement volé à travers la pièce.

Morris, s’adressant cette semaine à Metro.co.uk avant la série Apple TV+, a déclaré au média que ses premières rencontres au domicile des Hodgson « m’ont convaincu qu’il se passait quelque chose dans la maison. Alors je suis resté, j’y suis resté pendant des mois après ça.

Une fois qu’il a fait équipe avec Grosse et Playfair, Morris est devenu déterminé à capturer des preuves photographiques à l’intérieur de la chambre.

« Nous en sommes arrivés au point où des choses se produisent. Nous avons réalisé que Janet était le genre d’épicentre de tout ce qui se passait dans la maison, que cela se produisait autour d’elle et nous restions assis là nuit après nuit après nuit, attendant que les choses se produisent.

Et après des nuits d’attente, sa chance s’est présentée.

Il avait installé un microphone et une caméra dans la chambre familiale, l’obturateur étant attaché à un long cordon de déclenchement qu’il pouvait déclencher depuis le salon dès qu’il y avait le moindre signe de perturbation.

Une nuit, alors qu’ils entendaient une série de détonations, suivies par les cris de la famille, Morris déclencha l’obturateur à grande vitesse. Lorsqu’il a développé le film, il a été étonné de voir une série de photos montrant Janet passant d’une position endormie à voler dans les airs et s’écraser au sol, le tout en l’espace d’une seconde.

Lorsqu’il a remis les images à la SPR, la Société a décrit la série de photos comme une « lévitation ».

Le poltergeist « parle »

Au fil du temps, l’entité supposée habitant le 234 Green Street est devenue sensible à la communication humaine, ce qui a entraîné la tournure des événements la plus effrayante. Les bandes audio de Grosse montrent que l’esprit a commencé à « répondre » à de simples questions par oui ou par non en tapotant sur le mur ou le sol.

Encouragée, Grosse commença à convaincre ce qui ressemblait à une voix humaine.

En réponse aux questions persistantes de Grosse, Janet a commencé à parler d’une voix basse et grave, prétendant être Bill Wilkins, un ancien locataire décédé dans la propriété. Plusieurs enregistrements ont capturé la voix étrange de l’homme sortant de la bouche de Janet.

À un moment donné, il a déclaré : « Juste avant de mourir, je suis devenu aveugle, puis j’ai eu une hémorragie, je me suis endormi et je suis mort sur la chaise dans le coin en bas. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Janet ne pouvait pas le sentir, la voix a répondu : « Je suis invisible… parce que je suis un FANTÔME ».

Lorsque les médias locaux ont diffusé la voix à la radio dans le cadre de leurs reportages, un homme a appelé pour dire à la station que la voix qu’il avait entendue était celle de ce père.

L’homme a confirmé que son père, nommé Bill Wilkins, avait vécu dans la maison plusieurs années plus tôt et était décédé de la manière décrite dans la bouche de Janet – un fait que les enquêteurs ont déclaré que Janet n’avait aucun moyen de savoir.

Bien que beaucoup prétendent que la voix était uniquement l’œuvre de la jeune fille, Janet, qui apparaît dans les derniers épisodes de la série Apple TV+, maintient qu’elle ne pouvait pas contrôler la voix et qu’elle ne ressentait des vibrations qu’à l’arrière de sa tête lorsque la voix était uniquement l’œuvre de la jeune fille. la voix parlait à travers elle.

Des questions demeurent

Sans gâcher la seconde moitié des docu-séries, les événements du 234 Green Street ont finalement commencé à s’essouffler, mais les acteurs survivants de l’épreuve, dont Janet et Margaret, restent traumatisés par les événements survenus dans la maison au cours de ces deux. années.

Dans le passé, les sœurs ont admis avoir organisé certaines activités, notamment en pliant elles-mêmes des cuillères pour tenter de prouver que l’esprit donnait à Janet des pouvoirs de télékinésie.

Dans une interview en 1980, Janet a déclaré à ITV News : « Oh oui, une ou deux fois (nous avons simulé des événements), juste pour voir si M. Grosse et M. Playfair nous rattraperaient. Ils l’ont toujours fait.

Une famille qui a emménagé dans la maison plus récemment a déclaré au Courrier quotidien qu’ils ont également connu une activité étrange et ont déménagé après seulement deux mois.

Mais aujourd’hui encore, il y a beaucoup de sceptiques et autant de croyants. Y avait-il un véritable poltergeist en jeu à Enfield ? Un fantôme? Ou une sorte d’autres phénomènes qui n’ont pas encore été découverts ?

Quoi qu’il en soit, les événements qui ont eu lieu restent l’une des expériences d’activité paranormale présumée les plus documentées au monde et personne n’a été en mesure de réfuter ou d’expliquer pleinement tous les événements qui ont terrorisé la famille Hodgson.

« The Enfield Poltergeist » est disponible en streaming sur Apple TV+ à partir du 27 octobre.