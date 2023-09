The Enchanters de James Ellroy voit le retour de Freddy Otash : NPR

Le Chien Démon est de retour. Freddy Otash aussi, et il essaie de déterrer les saletés les plus importantes de sa tristement célèbre carrière.

James Ellroy Les enchanteurs est le classique d’Ellroy : une aventure sale, arrosée, rapide et violente à travers l’histoire et les personnages importants du début des années 1960 à Los Angeles, le tout raconté par la voix frénétique d’Otash. Les enchanteurs marque le retour de Freddy O, un ancien flic du LAPD en disgrâce et Confidentiel Un chercheur de magazines devenu enquêteur privé sournois et fixateur d’Hollywood. Les lecteurs ont rencontré Otash pour la première fois en Panique généraliséele roman d’Ellroy de 2021 sur les dessous miteux de Los Angeles des années 1950. À l’époque, je l’appelais le roman le plus Ellroy qu’il ait jamais écrit. Les enchanteurs est à la hauteur de celui-ci.

Nous sommes à la fin de l’été 1962 et Los Angeles ressent la chaleur à bien des égards. Freddy Otash travaille comme détective privé, collecte des informations, espionne les gens et gagne de l’argent. Jimmy Hoffa propose alors à Otash un nouveau poste. Il veut savoir tout ce que fait Marilyn Monroe. Pendant près de quatre mois, Freddy et sa bande suivent Monroe. Ils mettent ses téléphones sur écoute et mettent sa maison sur écoute. Ils écoutent tous ses appels téléphoniques et l’observent depuis des postes d’observation qu’ils louent à cet effet. Ils infiltrent le film sur lequel elle travaille. Freddy la suit dans sa voiture à chaque soirée pilule, réunion et rendez-vous secret. Il a besoin de savoir tout ce que Monroe dit et fait, y compris ses relations avec John F. Kennedy et son frère Robert.

Puis Monroe meurt de ce qui ressemble à une overdose accidentelle et tout change.

Le travail de Monroe a été approfondi, mais la nouvelle mission va bien plus loin et jusqu’à la Maison Blanche. Après avoir suivi l’immense star pendant des mois et s’être retrouvé avec plus de questions que de réponses, Otash se retrouve soudain du côté de la justice, essayant de défaire une partie de ce qu’il a fait, cachant des informations importantes pour protéger les autres et côtoyant les autorités locales. les forces de l’ordre ainsi que Jack et Bobby Kennedy. Tout le monde a un agenda et ils veulent tous quelque chose d’Otash. Ce qui suit est une aventure sauvage à travers une multiplicité de sphères culturelles et politiques qui résume parfaitement le Los Angeles sale et impitoyable, plein de secrets qu’Otash a contribué à créer.

Les enchanteurs est si complexe, multicouche et plein de personnages qu’il y a une liste de quatre pages de personnages à la fin ainsi qu’un glossaire des termes, codes et abréviations policiers et criminels. Cependant, Ellroy fait avancer les choses à une vitesse vertigineuse à tout moment, ce qui est un exploit fantastique étant donné qu’il s’agit d’un roman de 448 pages qui plonge en profondeur dans une pléthore de scènes et mélange harmonieusement réalité et fiction. Le truc, c’est le style incomparable d’Ellroy ; une prose télégrammatique rapide, percutante qui demande à être lue rapidement et qui coule comme une rivière enragée.

Bien qu’il y ait de nombreux personnages dans ce roman, Otash est, une fois de plus, la star en soi. Il prépare toujours quelque chose et parvient presque toujours à trouver une solution aux problèmes malgré son penchant pour l’alcool et les dexies. Il a une mémoire presque photographique, est un véritable artiste d’effraction et n’hésite pas à se salir les mains. À bien des égards, Otash, une véritable figure qui s’est transformée en légende dans le traitement fictif d’Ellroy sur deux des décennies les plus explosives de Los Angeles, est le narrateur parfait non seulement pour ce roman et son prédécesseur – il est facilement l’un des personnages les plus vibrants et les plus mémorables. narrateurs de cette époque dans la fiction.

Si Otash est la star ici, alors Marilyn Monroe est la co-star idéale, même après sa mort. Elle est une grande présence qui n’est jamais vraiment là. Elle a des relations étranges avec un Mexicain et pourrait transporter de la drogue. Elle n’arrête pas d’appeler les standards de la Maison Blanche et du ministère de la Justice et prétend avoir des saletés sur les « K boys ». Elle a beaucoup d’argent sous son matelas. Elle boit de la vodka, prend des pilules et conduit de façon irrégulière partout à Los Angeles. Elle est une étoile brûlante, une force voyou de la nature qui se nourrit de l’air du temps tout en aidant à le façonner, une explosion attendant de se produire qui aboutit finalement à une fin tragique. Au fur et à mesure qu’Otash la suit, sa légende change et grandit tout en révélant son côté très humain et en mettant en lumière ce qu’était réellement sa vie avant sa mort prématurée : « J’ai regardé sa caravane trois jours de suite. J’ai observé la Marilyn Quadrafecta : des pilules pop. /alcool/barf/s’évanouir. »

La mort de Marilyn Monroe a atteint le statut de mythe, et le point de vue d’Ellroy est à la fois un superbe roman policier sur la ville sur laquelle il a toujours écrit, une lettre d’amour à une époque très différente et un récit qui garantit que les romans de Freddy Otash seront mentionnés. les romans du LA Quartet et de la trilogie Underworld USA parmi les meilleures œuvres d’Ellroy.

Gabino Iglesias est un auteur, critique de livres et professeur vivant à Austin, au Texas. Retrouvez-le sur Twitter à @Gabino_Iglesias.