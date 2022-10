The Elon Musk Show – Le designer russe “a craché sur la chaussure du jeune fondateur de SpaceX alors qu’il tentait d’acheter une fusée”

Un concepteur de fusée RUSSE a craché sur la chaussure d’un jeune Elon Musk alors qu’il tentait d’acheter une fusée au début de sa carrière, selon un documentaire.

Avant de lancer SpaceX en 2002, Musk cherchait une fusée de construction russe pour faire une expérience sur Mars et développer son idée ambitieuse de créer une “espèce multi-planétaire”.

Le milliardaire de la technologie a décidé de contacter l’ancien ingénieur aérospatial de la Nasa, Jim Cantrell, pour sa mission.

Dans le documentaire de la BBC The Elon Musk Show, diffusé ce soir, M. Cantrell a déclaré: “J’étais le type dont on lui avait dit qu’il pouvait l’aider à faire cela.”

M. Cantrell a accepté le voyage et lui, Musk et un autre ingénieur, Mike Griffin, se sont rendus en Russie pour voir s’ils pouvaient acheter des fusées bon marché dans le commerce.

Ils pourraient acheter une fusée pour 2 millions de dollars en Russie, contre des prix ailleurs de 80 à 100 millions de dollars, a expliqué M. Cantrell.

Une fois arrivés en Russie, ils ont été accueillis dans une base militaire – mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre lorsque le concepteur en chef a qualifié Elon de “jeune enfant” qui ne comprenait pas les dangers des roquettes.

“Nous sommes entrés dans un complexe militaire classique, des barbelés au sommet, de la sécurité et des armes à feu, et finalement nous sommes arrivés là où tout le monde était réuni, y compris le concepteur en chef”, a déclaré M. Cantrell.

“Dans le style européen classique, nous ne nous sommes pas simplement lancés dans les affaires, nous avons commencé à boire et à porter un toast – un toast aux Russes, un toast aux Américains, un toast à Elon, un toast à Internet.

“Elon commence à parler au concepteur en chef de son idée d’espèces multiplanétaires et il y a Elon, à la fin de la vingtaine, et ils ne le connaissent pas – on dirait qu’il est entré dans la rue.

“Et ils ont pris ça comme un manque de respect.

“Le designer en chef était très en colère et il a commencé à parler en russe saccadé, en disant” c’est une machine de guerre, pas un jouet pour un jeune de la Silicon Valley … nous parlons de vie et de mort “.

“Il a craché sur les chaussures d’Elon et il a craché sur mes chaussures. Elon s’est tourné vers moi et a dit : ‘Je crois qu’il a craché sur nos chaussures !’

C’est à son retour chez lui qu’il a décidé de lancer sa propre entreprise – SpaceX.

Le milliardaire de la technologie – qui vaut maintenant 215,4 milliards de dollars – a pu amasser une vaste fortune depuis.

Son énorme valeur nette provient de plusieurs entreprises commerciales – y compris la fondation de sociétés géantes comme Tesla et SpaceX.

Sa carrière dans le monde des affaires remonte à 1995, lorsque lui et son frère Kimbal Musk ont ​​lancé la société de logiciels Zip2, qui a créé des guides de villes Internet pour le New York Times et le Chicago Tribune.

Quatre ans plus tard, en février 1999, Compaq a acquis la société pour 307 millions de dollars en espèces, donnant à Musk 22 millions de dollars pour sa part de sept pour cent de la vente.

Plus tard en 1999, il a ensuite cofondé X.com, l’une des premières banques en ligne au monde, qui a fusionné avec PayPal l’année suivante.

Musk a commencé à investir dans les voyages spatiaux en 2001 lorsqu’il a tenté d’acheter des missiles balistiques russes qui, espérait-il, pourraient envoyer des charges utiles dans l’espace.

Au lieu de cela, il a entrepris de construire ses propres fusées par le biais de sa société SpaceX.

La société a été la pionnière des fusées réutilisables et a fait atterrir avec succès son engin Falcon 9, une première pour une fusée orbitale.

SpaceX a remporté des contrats pour lancer des charges utiles en orbite pour la NASA et est maintenant évalué à plus de 100 milliards de dollars, selon Business Insider.