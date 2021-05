Après 19 ans, Ellen DeGeneres a décidé de débrancher son émission à succès ‘Le spectacle Ellen DeGeneres ‘. L’émission-débat télévisée sur la comédie de jour a fait ses débuts en 2003 et depuis lors, le comédien-animateur a ancré 18 saisons. L’émission ne sera plus diffusée après sa 19e saison, en 2022. Dans une vidéo publiée en 2019, Ellen avait révélé qu’elle avait prolongé son contrat jusqu’en 2022 en disant: «Parfois, dans une relation, vous devez faire une pause. Mais je pas. Vous êtes coincé avec moi. Je viens de signer pour trois ans de plus. «

Lors d’une interaction avec The Hollywood Reporter, Ellen avait dit: «J’allais m’arrêter après la saison 16. Cela allait être ma dernière saison et ils voulaient signer pendant quatre ans de plus et j’ai dit que je signerais pour peut-être pour une. Ils disaient qu’il n’y avait aucun moyen d’en signer un. « Nous ne pouvons pas faire cela avec les affiliés et les stations ont besoin de plus d’engagement. » Alors on [settled] trois ans de plus et je savais que ce serait ma dernière. C’était le plan depuis le début. «

De retour en 2020, ‘Le spectacle Ellen DeGeneres ‘ a pris un coup lorsque Buzzfeed a publié un rapport basé sur des entretiens avec 36 membres du personnel. Plusieurs allégations d’inconduite sexuelle de la part des principaux producteurs Ed Glavin, Kevin Leman et Jonathan Norman.

Lors de la première de la 18e saison, DeGeneres a abordé la controverse en disant: « Comme vous l’avez peut-être entendu, cet été, il y avait des allégations d’un environnement de travail toxique lors de notre émission, puis il y a eu une enquête. J’ai appris que des choses ne se sont jamais produites ici. aurait dû arriver. «

Elle a ajouté: « Je prends cela très au sérieux et je veux dire que je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont été touchées. Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir et j’ai réalisé que cela entraîne des responsabilités, et je prends responsabilité de ce qui se passe à mon émission. «

Pendant ce temps, lorsque THR a demandé si les allégations relatives à l’environnement toxique étaient la raison pour laquelle son émission-débat avait été interrompue, Ellen a déclaré: « C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si je quittais l’émission à cause de cela, je je ne serais pas revenu cette saison. «