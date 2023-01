The Elec: Tous les modèles d’iPhone 15 apporteront Dynamic Island, l’iPhone 16 Pro fera ses débuts avec UD Face ID

Selon un nouveau rapport de L’élec, Apple se prépare à étendre la découpe en forme de pilule Dynamic Island de la série iPhone 14 Pro à tous les modèles d’iPhone 15, y compris les iPhone 15 et 15 Plus non Pro. Les nouveaux sites de publication qu’Apple a déjà commandés à ses fournisseurs de composants, dont Samsung Display, qui à son tour a commandé des équipements d’une valeur de 24,1 milliards de KRW (19,3 millions de dollars) à sa compatriote sud-coréenne Philoptics. La commande concernerait un équipement de gravure utilisé pour la production d’écrans Dynamic Island.

Samsung Display devrait contracter plus d’entreprises à l’avenir pour aider à gérer la demande accrue d’affichage Dynamic Island d’Apple. En parlant de technologie d’affichage pour iPhone, The Elec pense également qu’Apple pourrait enfin proposer une solution d’identification de visage Under Display (UD) pour la série iPhone 16 Pro. Aucun autre détail n’a été partagé sur la façon dont la solution plein écran serait exécutée.

Des rumeurs plus anciennes suggéraient que Samsung Display pourrait s’associer à OTI Lumionics qui développe une nouvelle génération de caméra UD avec un matériau de motif de cathode organique propriétaire pour une clarté optimale au-dessus de la caméra et des capteurs. Ces rumeurs ont émis l’hypothèse que nous pourrions voir la solution UD Face ID sur la série iPhone 15 Pro, bien que cela semble peu probable.







Schéma de l’électrode OTI Lumionics ConducTorr™

Apple a déjà commencé la production d’essais de l’iPhone 15 en Chine selon des rumeurs récentes, nous aurons donc probablement plus de détails à leur sujet bientôt.

Source (en coréen)