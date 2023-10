Il semble que Samsung proposera enfin un écran OLED sur ses téléphones d’entrée de gamme de la série Galaxy A1 à partir de l’année prochaine. Un nouveau rapport d’une publication sud-coréenne L’Élect suggère que Samsung remplacera enfin les panneaux LCD utilisés sur les téléphones de la série Galaxy A1 précédente, comme le Galaxy A14, par des panneaux OLED en raison de la baisse du prix des panneaux OLED rigides.







Rendu du Samsung Galaxy A15

Le Galaxy A15 devrait présenter une diagonale de 6,4 pouces avec une encoche en forme de U pour sa caméra frontale. L’A15 sera disponible en variantes 4G et 5G, la première étant dotée d’un SoC Helio G99, de 4 Go de RAM et d’Android 14, selon une liste sur Geekbench. Le téléphone est également susceptible de comporter un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 25 W. La série Galaxy A15 devrait être lancée au premier trimestre 2024.

Source (en coréen)