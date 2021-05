Dimanche prochain, les Mexicains éliront des centaines de législateurs et d’autres responsables étatiques et locaux. Ils ne devraient absolument pas voter pour Morena, le parti du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, populairement connu sous le nom d’AMLO. C’est l’avis de l’hebdomadaire britannique The Economist, qui vient de publier un article très critique sur l’homme et sa politique.

La pièce intitulée AMLO « Le faux messie du Mexique », prétendant qu’il est « un danger pour la démocratie mexicaine » et que son pouvoir doit être réduit. Le magazine a avancé plusieurs arguments pour soutenir la position, affirmant, par exemple, que le président « appelle beaucoup de votes, mais pas toujours sur des sujets qui sont mieux résolus en votant. » Organiser un référendum pour mesurer le soutien du public à une « projet animal de compagnie » ou pour une décision de poursuivre d’anciens hauts fonctionnaires pour corruption est, selon The Economist, « une cascade » et « une parodie de l’État de droit ».

Le président mexicain a également été accusé d’avoir « dédain de l’expertise » et « un amour des idées qui ont été essayées et qui se sont avérées ne pas fonctionner » – comme expulser les capitaux privés de l’extraction d’hydrocarbures, de la production et de la distribution d’électricité et du transport ferroviaire, ou déployer l’armée pour construire des projets d’infrastructure.

The Economist a reconnu qu’AMLO n’est pas personnellement corrompu, contrairement « une grande partie de la classe dirigeante » au Mexique, et a fait beaucoup de bien aux démunis. Néanmoins, il a déclaré que les électeurs devaient lui refuser une majorité parlementaire pour les trois années restantes de son mandat présidentiel, car il est « avide de pouvoir. » Washington pourrait éventuellement être utile, a suggéré l’article.

Donald Trump ne se souciait pas de la démocratie mexicaine. Le président Joe Biden devrait préciser qu’il le fait… L’Amérique ne devrait pas fermer les yeux sur l’autoritarisme rampant dans son jardin.

Issu d’une publication qui s’enorgueillit d’avoir été autrefois appelée le « un journal qui parle pour les millionnaires britanniques » par le leader bolchevique Vladimir Lénine, la conférence sur la façon dont le Mexique devrait être gouverné n’a pas bien atterri.

AMLO lui-même a déclaré que l’étiquette qui lui a été donnée était « stupide, faux et intrusif. » S’exprimant le lendemain de la publication, il a déclaré que The Economist agissait de manière contraire à l’éthique et irrespectueuse envers le peuple mexicain.

« C’est comme si j’allais au Royaume-Uni et demandais au peuple britannique de voter pour mon ami du Parti travailliste », il expliqua. AMLO faisait apparemment référence à l’ancien chef de l’opposition britannique Jeremy Corbyn, qui, incidemment, n’est pas non plus un homme politique favorisé par le « journal des millionnaires ».

Le message semble être pris avec scepticisme par les partisans du président. Certains ont souligné que The Economist n’était pas particulièrement original dans sa description à thème religieux, l’empruntant à la publication en langue espagnole Letras Libres.

D’autres ont suggéré que le magazine britannique avait clairement un programme qui avait peu à voir avec le bien-être du peuple mexicain et beaucoup à voir avec le retour sur investissement des sociétés internationales. Après tout, la plate-forme favorable aux grandes entreprises de l’ancien président du Mexique, Enrique Pena Nieto, a reçu des critiques élogieuses de la presse occidentale. Pena Nieto a quitté ses fonctions en 2017 avec un taux d’approbation de seulement 12%, laissant derrière lui une crise économique et ouvrant la voie à la victoire d’AMLO de 53% des suffrages exprimés lors de l’élection présidentielle de l’année suivante.

Beaucoup pensaient que la meilleure réponse à l’attaque de la Grande-Bretagne serait l’humour. La couverture du numéro a été rééditée pour repousser son message central, pour le ridiculiser ou même pour servir comme affiche de campagne pro-AMLO.

