La dernière partie de « The Duck Song », créée par Bryant Oden et Forrest Whaley forêtfire101/YouTube

Un succès viral animé des premières années de YouTube a atteint sa conclusion tant attendue cette semaine, avec la partie 5 de « The Duck Song » marquant la fin d’une époque.

Qu’est-ce que « La chanson du canard » ?

En janvier 2009, l’auteur-compositeur-interprète Bryant Oden a posté un vidéo lyrique d’une chanson qu’il avait écrite pour les enfants, « The Duck Song », à propos d’un canard demandant à plusieurs reprises des raisins au propriétaire d’un stand de limonade.

L’animateur YouTube Forrest Whaley, connu sous le nom de «feu de forêt101« , a ensuite contacté Oden pour lui demander s’il pouvait faire un clip pour la chanson, et Oden a accepté.

Whaley est un animateur en stop-motion et n’avait que 14 ans lorsqu’il a créé la vidéo désormais emblématique de « The Duck Song », mais le style « MS Paint » de la vidéo a un certain charme, capturant le maladroit, esthétique brute de ces années Internet révolues.

La chanson idiote et entraînante et l’animation simple se sont avérées une combinaison puissante, et la vidéo est devenue virale : elle compte aujourd’hui 642 millions de vues.

Pourquoi « The Duck Song » est-il si populaire ?

La vidéo ressemble à un classique Looney Tunes peu, le canard espiègle faisant tout son possible pour déranger un propriétaire de stand de limonade, le harcelant à plusieurs reprises pour des raisins, pour ensuite demander de la limonade lorsque le propriétaire cède finalement.

Les animaux ennuyeux sont sans aucun doute l’épine dorsale de l’industrie de l’animation, depuis Bateau à vapeur Willie; associez-les à un humain qui souffre depuis longtemps et vous obtenez un dessin animé amusant.

Un commentaire sous la vidéo dit : « Aucune chanson n’articule mieux les difficultés du service client que celle-ci. »

La vidéo a engendré une vague d’imitateurs, hommages et des parodies, dont certaines offrent une fin alternative à l’histoire, voyant le canard ou l’homme subir une mort effroyable aux mains de l’autre.

L’énergie saine de cette vidéo originale reste cependant inégalée ; Whaley et Oden ont ensuite collaboré pour d’autres vidéos, créant des suites pour « The Duck Song », et quelques-unes retombées-la chanson originale a même été refaite en action réelleavec un adorable canard CGI étonnamment réaliste.

Un récit formé tout au long de la série, le canard titulaire trouvant une femme qui travaille dans un dépanneur pour la déranger, puis organisant délibérément une rencontre entre elle et l’homme à la limonade ; à un moment donné, le canard se révèle avoir sa propre famille.

Comme Bugs Bunny, le canard vit pour ennuyer l’humain qu’il a choisi, mais l’homme se réconcilie avec le canard au cours de l’histoire.

« The Duck Song » se termine enfin

La vidéo finale, « Duck Song Part 5 », a été publiée le 11 octobre ; il révèle que l’homme et la femme fondent une famille ensemble et se termine après que le canard ait inspiré l’homme à créer une limonade au raisin pour son stand.

La vidéo représente le même paysage familier, désormais couvert de feuilles mortes ; l’été du canard est terminé, tout comme sa saga de la limonade et du raisin.

La fin officielle de « The Duck Song » a déclenché une vague de nostalgie et plusieurs mèmes faisant référence à Fin d’Evangelion.

Le vendeur de limonade a même reçu un prix « Hear Me Out ».

Les commentaires sous la vidéo YouTube exprimaient leur gratitude envers les créateurs de la série. Un commentateur a écrit :

« J’ai vu ça quand j’étais enfant. Je l’ai fini en tant qu’adulte. Merci pour mon enfance, canard.

Les débuts de l’original « Duck Song » ont marqué une époque plus innocente de YouTube, des années avant l’hyper-monétisation de la plateforme, bien avant que MrBeast ne recrée Jeu de calmar sans la moindre ironie ; c’était une époque où une chanson idiote grossièrement animée par un jeune adolescent pouvait devenir virale et ne pas engendrer instantanément un lancement de produitou inciter les entreprises à se joindre au mème.

Le canard a simplement demandé des raisins, puis il s’est dandiné jusqu’au lendemain.

PLUS DE FORBES

ForbesEnfin, Internet a trouvé « les coulisses »ForbesLa tendance des gâteaux « Hear Me Out » de TikTok, expliquéeForbesQui est Moo Deng ? Le bébé hippopotame viral, expliquéForbesMichael Bay est sur le point de transformer les « toilettes Skibidi » en cinéma