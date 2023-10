The Drive In : l’entraîneur des Colts Shane Steichen sur les merveilles du café nature et du Peloton

Du café nature pour alimenter un cerveau qui ne s’arrête pas. Et la préparation et la communication pour préparer son quart recrue Anthony Richardson. Voici ce que pense l’entraîneur des Colts Shane Steichen alors que son équipe 2-1 se prépare à accueillir les Rams 1-2 aujourd’hui :

Question : Comment a commencé ta journée ?

Steichen : Je me lève vers 7 heures du matin et je prends une tasse de café, puis j’ai sauté sur le Peloton pour transpirer.

Question : Comment prends-tu ton café ?

Steichen : Noir. C’est ça.

Question : Comment diriez-vous que votre famille vous décrirait le dimanche matin ?

Steichen : C’est une bonne question. Concentré.

Question : Comment gérez-vous le stress des jours de match ?

Steichen : J’ai l’impression que je vais plutôt bien. Je veux dire, je monte sur le Peloton et tout ça. J’ai beaucoup de soutien. Vous faites la routine et le processus. Nous travaillons tous et travaillons, mais vous préparez votre esprit et votre corps à cela. Tout commence au camp d’entraînement. Vous vous préparez.

Question : OK, alors après votre entraînement rapide, quelle est la prochaine étape ?

Steichen : Je conduis moi-même et quand j’y arrive, je parcoure le terrain. Je me déplace simplement de haut en bas sur le terrain pour visualiser les appels sur le terrain. Et puis j’entrerai dans le bureau de l’entraîneur et je reverrai la feuille d’appel une fois de plus.

Question : Tout ce que j’entends, c’est que tu prépares cette feuille d’appel. Je le repasse encore et encore. Pourquoi fais-tu cela?

Steichen : Se préparer à différents looks et traverser différentes situations. Sauvegarde, troisièmes essais, zones rouges élevées, à quoi cela va ressembler pour votre premier appel en rouge élevé. Je viens de parcourir tous les scénarios. Tout cela est en quelque sorte dicté par le déroulement du jeu, cela ne se déroule pas toujours exactement comme vous l’avez rédigé, mais sur le moment, vous suivez ce que votre instinct sait, ce que vous ressentez comme étant juste sur le moment.

Question : Vous avez travaillé avec Justin Herbert. Jalen fait mal. Et maintenant Anthony Richardson. Vous l’avez de retour dans l’alignement aujourd’hui contre les Rams. Selon vous, quelle est la meilleure partie de votre relation en ce moment ?

Steichen : La communication. Avec tout jeune quarterback, il s’agit de ne pas lui donner trop d’informations, et nous essayons d’habiller les jeux pour lesquels il est vraiment bon et de les répéter afin qu’il en tire une tonne de répétitions. C’est du point de vue de l’entraînement, et quand il entre dans le jeu, nous voulons qu’il ait l’impression d’avoir été dans cette situation. De toute évidence, des choses vont se produire qu’il n’a jamais vues auparavant. Ils vous lancent des regards bizarres et vous les coachez et travaillez sur ceux-ci, mais juste la communication, c’est tout ce qu’il sait, vous savez, lorsque nous entrons dans ces situations, quels appels arrivent afin qu’il soit préparé et prêt à partir.

Question : Pour un nouvel entraîneur, établir une identité peut être difficile. Qui voulez-vous que les Colts soient d’ici janvier ?

Steichen : Je veux qu’ils parlent de ténacité et de solidarité. C’est énorme de jouer les uns pour les autres. Il ne s’agit pas d’une seule personne, mais de l’équipe. Je pense que lorsque cela arrive, vous savez, c’est à ce moment-là que les équipes connaissent beaucoup de succès. C’est se sentir connecté, être engagé. C’est l’objectif de l’équipe qui joue ensemble, en croyant les uns dans les autres.

(Photo : Michael Hickey/Getty Images)