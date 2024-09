« The Dreamer » de Dave Chappelle a été l’émission spéciale la plus diffusée sur Netflix au cours du premier semestre 2024

L’émission de stand-up la plus regardée sur Netflix au cours des six premiers mois de 2024 a été la sortie controversée de Dave Chappelle Le rêveurselon un nouveau rapport d’engagement du géant du streaming. Diffusé le soir du Nouvel An, le programme spécial a attiré 17,4 millions de vues, ce qui en fait le 45e programme le plus regardé sur Netflix à l’échelle mondiale.

Le rêveur était l’un des 25 spéciaux comiques publiés sur la plateforme au cours de la période de six mois, contre 12 au second semestre 2023. Katt William’s Foke éveillé (10,3 millions de vues) est arrivé en deuxième position, suivi par la cérémonie de réception de Kevin Hart pour le prix Mark Twain de l’humour américain (7,1 millions). Beaux chiens par Shane Gillis (6,1 millions) et Prêt à vendre de Mike Epps (5,9 millions) a complété le top 5.

Un autre moment fort de la comédie était Le rôti de Tom Bradyavec Kevin Hart, Nikki Glaser, Sam Jay et Jeff Ross, qui a accumulé 22,4 millions de vues, se classant au 26e rang de la liste globale.

Il y a eu cependant une déception pour quelques grands comédiens qui n’ont pas réussi à entrer dans le top 500, notamment Pete Davidson. Turbo FonzarelliNeal Brennan C’est vraiment bien et Jimmy Carr Tueur né.