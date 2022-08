The-Dream place Diane Warren juste après l’album de Beyoncé

Après quelques commentaires sarcastiques sur le nombre d’écrivains sur de Beyoncé album, The-Dream a eu le temps d’éduquer les gens cette semaine.

Le lundi 1er août, l’auteure-compositrice Diane Warren s’est adressée à Twitter pour s’interroger sur le nombre d’auteurs-compositeurs crédités sur certains des morceaux du nouvel album de Beyoncé, Renaissance. Bien qu’elle n’ait pas dit de nom, en particulier, tout le monde savait de qui elle parlait, ce qui a aggravé la situation assez rapidement.

“Comment peut-il y avoir 24 auteurs sur une chanson?” Elle a commencé, puis a précisé dans un autre tweet, “Ce n’est pas censé être de l’ombre, je suis juste curieuse.”

Mme Warren, vous devriez mieux savoir si vous *vouliez dire* cela comme de l’ombre ou non, The Beyhive prendra soin de vous. Et cette fois-ci, cela inclut un membre de premier plan de la ruche, The-Dream, qui a contribué à la majorité des Renaissancedont “I’m That Girl”, “Cozy”, “Break My Soul” et “Alien Superstar”.

Le producteur a répondu aux tweets de Warren en l’éduquant, en écrivant: «Vous voulez dire comment notre culture (noire) a-t-elle autant d’écrivains, eh bien cela a commencé parce que nous ne pouvions pas nous permettre certaines choses au départ, alors nous avons commencé à échantillonner et c’est devenu une forme d’art , une partie importante de la culture noire (hip hop) en Amérique. Si cette époque n’avait pas eu lieu qui sait. Ça va ?”

Il a poursuivi, faisant référence au fait que l’échantillonnage a beaucoup à voir avec le nombre élevé d’auteurs sur une chanson.

“Au fait, je sais que ce n’est pas un concours d’écriture en tête-à-tête que vous recherchez de personne ici”, a-t-il commencé. « Tu ne veux pas de cette fumée Et tu sais que je t’aime, mais allez. Arrêtez de faire comme si vos disques n’avaient pas été échantillonnés.

En réponse, Warren a remercié The-Dream de l’avoir éduquée, mais elle a quand même eu son moment de victime, disant au musicien qu’il n’y avait “pas besoin d’être méchant à ce sujet”.

“Je ne voulais pas dire cela comme une attaque ou un manque de respect”, a écrit Diane. « Je ne le savais pas, merci de m’en avoir informé. Pas besoin d’être méchant avec ça.

Elle a poursuivi en s’excusant, en écrivant, Ok, je ne voulais pas manquer de respect à @Beyoncé, avec qui j’ai travaillé et que j’admire. Je suis désolé pour le malentendu.

Ce va-et-vient marque la deuxième fois que l’album de Beyoncé fait la une des journaux cette semaine, la chanteuse recevant le même traitement que Lizzo il y a quelques mois à peine.

Sur le 11e morceau de l’album, “Heated”, Bey utilise le mot “spaz”, un terme que les militants handicapés ont qualifié d’insulte capacitaire. Alors que de nombreuses personnes sur Twitter continuent d’insister sur le fait que le mot fait partie de AAVE et n’est pas péjoratif, les racines du mot sont toujours les mêmes, quelle que soit la façon dont le mot est utilisé.

En réponse, le publiciste de Beyoncé a dit Radio Nationale Publique que les paroles seront modifiées.