The Download : une revendication de fusion audacieuse et un nouveau jeu en réalité augmentée

Les nouvelles: Une startup appelée Helion, soutenue par Sam Altman, affirme qu’elle est sur la bonne voie pour lancer la première centrale électrique à fusion au monde en cinq ans. C’est un délai extrêmement court pour une source d’énergie sans carbone qui a échappé aux scientifiques pendant trois quarts de siècle.

Les détails: Helion a signé un accord avec Microsoft pour qu’il achète l’électricité produite par son usine basée à Washington une fois qu’elle sera mise en ligne en 2028. S’il réussit, ce serait une énorme affaire. Les centrales à fusion pourraient fournir un flux constant d’électricité propre pour aider à répondre à la demande croissante d’électricité alors que le monde se précipite pour réduire la pollution des transports, des maisons, des immeubles de bureaux et de l’industrie.

Mais mais… C’est une affirmation étonnante et discutable, selon plusieurs experts nucléaires. C’est parce que la société n’a pas dit, et ne commentera pas, si elle a réussi le premier grand test de fusion : tirer plus d’énergie du processus qu’il n’en faut pour le faire fonctionner. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Un premier aperçu de Peridot, le nouveau jeu AR des créateurs de Pokémon Go

Un nouveau jeu mobile de réalité augmentée appelé Peridot a été lancé cette semaine par Niantic, la société derrière Pokémon Go. Il est fortement inspiré de Tamagotchi, le phénomène des animaux de compagnie virtuels des années 90. Il place le joueur dans le rôle de soignant d’un groupe de personnages d’animaux de compagnie superposés dans le monde réel via l’appareil photo de votre smartphone.

La grande question est de savoir si Niantic peut recréer le succès de son jeu à succès Pokémon Go, qui est devenu un phénomène culturel en 2016. Notre journaliste principale Tanya Basu l’a essayé et a découvert que, bien que cela lui ait donné les mêmes sentiments flous que vous obtenez des animaux de compagnie, cela est devenu un peu répétitif au bout d’un moment et a vidé la batterie de son téléphone incroyablement rapidement. Lire l’histoire complète.