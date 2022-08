The Download : un téléphone « impossible à pirater » et l’émission télévisée de Ring

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Erik Prince veut vous vendre un smartphone “sécurisé” trop beau pour être vrai

Le discours d’Erik Prince aux investisseurs était simple, mais certainement ambitieux : ne payez que 5 millions d’euros et résolvez les plus grands fléaux de la cybersécurité et de la confidentialité de nos jours.

Le milliardaire américain – mieux connu pour avoir fondé la célèbre société militaire privée Blackwater – poussait Unplugged, une startup de smartphones promettant “la liberté d’expression, la confidentialité et la sécurité” sans lien avec les géants technologiques dominants comme Apple et Google.

Mais ces affirmations audacieuses sont contrecarrées par un pitch deck précédemment non rapporté obtenu par MIT Technology Review. C’est un mélange désordonné d’affirmations impossibles, de mots à la mode dénués de sens et de pure fiction.

Presque toutes les tentatives de construction de ce type de téléphone ont échoué. Cet essai ne sera probablement pas différent. Lire l’histoire complète.

—Patrick Howell O’Neill

La nouvelle émission télévisée de Ring est un stratagème de marketing viral brillant mais inquiétant

Les images des appareils photo de Ring, que les clients installent pour protéger leur maison, surveiller les livraisons et voir ou interagir avec qui est à la porte, sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux ces dernières années.

De telles vidéos sous-tendront la nouvelle émission télévisée Ring Nation lorsqu’elle commencera le mois prochain, mettant en vedette des animaux amusants, des demandes en mariage et des interactions de quartier réconfortantes.

En plus d’une campagne de marketing viral étendue, il s’agit d’une tentative intelligente de blanchir l’image de Ring, une entreprise qui a été continuellement critiquée pour son approche souvent laxiste des données clients, et en particulier pour avoir permis aux forces de l’ordre d’accéder aux vidéos des utilisateurs sans leur consentement. Lire l’histoire complète.

—Eileen Guo et Abby Ohlheiser

La lutte pour le “visage Instagram”

Grâce à des filtres de beauté, des plateformes comme Instagram aident les utilisateurs à atteindre des normes de beauté de plus en plus étroites, mais uniquement dans le monde numérique, à un rythme incroyablement rapide. Il est prouvé que l’utilisation excessive de ces filtres en ligne a des effets néfastes sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes filles.

Le “visage Instagram” est un modèle esthétique reconnu : ethniquement ambigu et présentant une peau parfaite, de grands yeux, des lèvres charnues, un petit nez et des courbes parfaitement profilées rendues accessibles en grande partie par des filtres. Et tandis qu’Instagram a interdit les filtres qui encouragent la chirurgie plastique, la demande massive d’amélioration de la beauté sur les réseaux sociaux complique les choses. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les États-Unis essaient d’obtenir plus de vaccins contre la variole du singe

En déplaçant la production vers le Michigan et en divisant les doses existantes en cinquièmes. (WP $)

+ Il veut fournir 50 000 vaccins pour les événements Pride à travers le pays. (CNBC)

+ Tout ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la variole du singe. (examen de la technologie MIT)

2 Un projet de capteur de la ville de Chicago est devenu mondial

Il a suivi tout, de la qualité de l’air aux inondations. (examen de la technologie MIT)

3 Comment la renommée Internet d’un PDG prédateur lui a permis de se cacher à la vue de tous

Dan Price a utilisé les médias sociaux pour réhabiliter sans vergogne son image et contrôler le récit autour de ses actions. (NYT $)

+ Price a démissionné de son entreprise, Gravity Payments. (WP $)

4 Une faille de sécurité Apple rend les appareils vulnérables au piratage

Les pirates pourraient saisir l’accès administrateur complet aux iPhones, iPads et Mac si les utilisateurs ne parviennent pas à mettre à jour le dernier logiciel. (Le bord)

5 employés de Google ont exhorté l’entreprise à cesser de collecter des données sur l’avortement

Le syndicat demande également à Alphabet de cesser son lobbying politique après Roe. (Le gardien)

+ Une entreprise d’adtech qui révèle des visites dans des cliniques d’avortement s’est attiré les foudres de la FTC. (WP $)

+ On ne sait toujours pas comment les politiques des employeurs couvrant les avortements des travailleurs fonctionneront. (L’Atlantique $)

+ La Big Tech reste silencieuse sur les questions de confidentialité des données dans un post-Roe US. (examen de la technologie MIT)

6 Ce que le retour à la nature peut nous apprendre sur l’avenir

Une attitude de « chasseur-cueilleur » pourrait s’avérer utile à mesure que la crise climatique s’intensifie. (Néo.Life)

+ La bioacoustique est un moyen utile, bien que limité, de garder un œil sur la faune. (Entreprise rapide $)

7 L’ordinateur quantique de Google a été fissuré

Par un algorithme s’exécutant sur une machine standard. (Nouveau scientifique $)

8 Quelle quantité de viande devons-nous manger ?

Nous devrions à la fois réduire notre consommation et cultiver de manière plus durable. (Magazine connaissable)

+ Renoncer à seulement la moitié de vos hamburgers peut vraiment aider le climat. (examen de la technologie MIT)

9 Rencontrez les musiciens qui communiquent avec les fans par e-mail

Oubliez TikTok et Instagram, Substack est là où il en est ces jours-ci. (Le gardien)

10 TikTokers volent des voitures maintenant

La tendance Kia Boyz a alimenté une vague de criminalité automobile à travers les États-Unis. (Magazine NY $)

+ La plateforme est revenue sur sa décision d’interdire le hashtag schizophrénie. (Saisir)

Citation du jour

“Les gens mendient pour des vaccins contre la variole du singe, et nous venons d’énerver le seul fabricant.”

—Un responsable de la santé anonyme décrit comment la décision de l’administration Biden de diviser les vaccins contre la variole du singe en cinq n’a pas été bien accueillie par son fabricant, Bavarian Nordic, au Poste de Washington.

La grande histoire

À l’intérieur de l’énorme pari de Singapour sur l’agriculture verticale

Octobre 2020

Il a fallu des décennies à Singapour pour se réveiller et réaliser qu’en ce qui concerne la nourriture, c’est l’un des pays les plus vulnérables au monde.

Ce risque n’était tout simplement pas venu à l’esprit des autorités dans les années 1970, lorsqu’elles ont arraché les cultures de tapioca, de patates douces et de légumes qui fleurissaient sur plus de 15 000 hectares de terres du pays et les ont remplacées par des immeubles de bureaux et des condos de grande hauteur. À l’époque, l’accent était mis sur la finance, les télécommunications et l’électronique, pas sur la nourriture.

Mais alors que cette stratégie a réussi à gonfler l’économie de Singapour (c’est maintenant le quatrième pays le plus riche du monde, par habitant), elle a laissé le pays avec seulement 600 hectares de terres agricoles. Par conséquent, le pays a fondé ses espoirs sur la technologie, avec des fermes urbaines à haut rendement saluées comme son meilleur pari. Mais l’agriculture verticale n’est pas sans ses sceptiques. Lire l’histoire complète.

—Megan Tatum

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ Qui n’aime pas la Les garçons de la plage?

+ Le évocateur est un avocat plus respectueux de l’environnement, apparemment.

+ Une excellente question—pourquoi *faire* tant de vélos finir au fond des canaux et des lacs ?

+ Voici un bref aperçu de quelques-uns des créatures étranges et merveilleuses tapi dans les profondeurs de l’océan.

+ À quel point le championnat du monde de surf canin voir? (merci Charlotte!)